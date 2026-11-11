Doi bărbați din capitală, condamnați la închisoare pentru contrabanda cu droguri ascunse în colete din Franța

Potrivit informațiilor oferite de Procuratura municipiului Chișinău, cei doi și-au pus la cale „afacerea” în perioada anilor 2019-2021. Aceștia aduceau în R. Moldova medicamente „Subutex”, care conțin substanța psihotropă buprenorfină.

Potrivit materialelor cauzei, unul dintre inculpați se afla în Franța, în perioada ianuarie-martie 2020. El ar fi organizat expedierea în Republica Moldova a unor colete în care erau camuflate comprimate „Subutex”, pentru a le distribui ulterior. Coletele erau transportate prin intermediul unei firme de transport pe ruta Paris-Cahul-Chișinău. Între timp, cel de-al doilea condamnat se afla în R. Moldova și recepționa coletele.

„Într-unul dintre cazurile documentate de oamenii legii, la 4 martie 2020, într-un colet expediat din Franța au fost depistate 84 de comprimate „Subutex”, ambalate în 12 blistere și camuflate printre haine și alte bunuri.

Coletul a fost supus unei operațiuni de livrare controlată și transportat ulterior din municipiul Chișinău spre municipiul Bălți, unde urma să fie recepționat de cel de-al doilea inculpat. Acesta s-a prezentat pentru a prelua coletul, moment în care a fost reținut de oamenii legii”, informează reprezentanții Procuraturii.

După ce s-a efectuat raportul de expertiză judiciară, s-a aflat că cele 84 de comprimate conțineau substanța psihotropă buprenorfină, cu o masă totală de 0,672 grame, cantitate calificată drept proporții deosebit de mari.

De cealaltă parte, cei doi bărbați nu și-au recunoscut vina în cadrul urmăririi penale. Unul susținea că medicamentele erau destinate consumului propriu, iar celălalt a negat implicarea în activitatea infracțională.

„Examinarea cauzei în instanță a avut loc în lipsa inculpaților, ambii fiind dați în căutare.

În urma examinării probelor, instanța i-a recunoscut vinovați de comiterea infracțiunilor imputate”, informează acuzatorii de stat.

Ca urmare, unul dintre bărbați a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru circulația ilegală a substanțelor psihotrope în scop de înstrăinare, în proporții deosebit de mari.

Cel de-al doilea a fost condamnat pentru aceeași infracțiune, precum și pentru contrabandă cu substanțe psihotrope, săvârșită în proporții deosebit de mari. Instanța i-a stabilit o pedeapsă de 10 ani de închisoare.

Cei doi urmează să-și execute pedepsele în penitenciar de tip închis și au fost privați, pentru o perioadă de 4 ani, de dreptul de a ocupa anumite funcții și de a exercita activități legate de circulația drogurilor, etnobotanicelor sau a analogilor acestora.

În același timp, potrivit legii, persoanele beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare.