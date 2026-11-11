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Doi bărbați din capitală, condamnați la închisoare pentru contrabanda cu droguri ascunse în colete din Franța

Cristina Vlah
Doi bărbați din capitală, condamnați la închisoare pentru contrabanda cu droguri ascunse în colete din Franța

Doi bărbați, cu vârstele de 38 și 39 de ani, au fost condamnați pentru implicarea într-o schemă de introducere ilegală în R. Moldova și distribuire a unei substanțe interzise.

Potrivit informațiilor oferite de Procuratura municipiului Chișinău, cei doi și-au pus la cale „afacerea” în perioada anilor 2019-2021. Aceștia aduceau în R. Moldova medicamente „Subutex”, care conțin substanța psihotropă buprenorfină.

Potrivit materialelor cauzei, unul dintre inculpați se afla în Franța, în perioada ianuarie-martie 2020. El ar fi organizat expedierea în Republica Moldova a unor colete în care erau camuflate comprimate „Subutex”, pentru a le distribui ulterior. Coletele erau transportate prin intermediul unei firme de transport pe ruta Paris-Cahul-Chișinău. Între timp, cel de-al doilea condamnat se afla în R. Moldova și recepționa coletele.

„Într-unul dintre cazurile documentate de oamenii legii, la 4 martie 2020, într-un colet expediat din Franța au fost depistate 84 de comprimate „Subutex”, ambalate în 12 blistere și camuflate printre haine și alte bunuri.

Coletul a fost supus unei operațiuni de livrare controlată și transportat ulterior din municipiul Chișinău spre municipiul Bălți, unde urma să fie recepționat de cel de-al doilea inculpat. Acesta s-a prezentat pentru a prelua coletul, moment în care a fost reținut de oamenii legii”, informează reprezentanții Procuraturii.

După ce s-a efectuat raportul de expertiză judiciară, s-a aflat că cele 84 de comprimate conțineau substanța psihotropă buprenorfină, cu o masă totală de 0,672 grame, cantitate calificată drept proporții deosebit de mari.

De cealaltă parte, cei doi bărbați nu și-au recunoscut vina în cadrul urmăririi penale. Unul susținea că medicamentele erau destinate consumului propriu, iar celălalt a negat implicarea în activitatea infracțională.

„Examinarea cauzei în instanță a avut loc în lipsa inculpaților, ambii fiind dați în căutare.

În urma examinării probelor, instanța i-a recunoscut vinovați de comiterea infracțiunilor imputate”, informează acuzatorii de stat.

Ca urmare, unul dintre bărbați a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru circulația ilegală a substanțelor psihotrope în scop de înstrăinare, în proporții deosebit de mari.

Cel de-al doilea a fost condamnat pentru aceeași infracțiune, precum și pentru contrabandă cu substanțe psihotrope, săvârșită în proporții deosebit de mari. Instanța i-a stabilit o pedeapsă de 10 ani de închisoare.

Cei doi urmează să-și execute pedepsele în penitenciar de tip închis și au fost privați, pentru o perioadă de 4 ani, de dreptul de a ocupa anumite funcții și de a exercita activități legate de circulația drogurilor, etnobotanicelor sau a analogilor acestora.

În același timp, potrivit legii, persoanele beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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