Doi cetățeni moldoveni, căutați de Cehia și Franța, reținuți de polițiștii români de frontieră

Primul caz a fost înregistrat pe 18 septembrie, în jurul orei 20:00. Un moldovean de 26 de ani, pasager într-un microbuz, s-a prezentat la control pentru a intra în România.

În timpul verificărilor, polițiștii de frontieră români au constatat că pe numele acestuia exista o alertă emisă de autoritățile din Cehia pentru punerea în aplicare a unui mandat de arestare. Tânărul este cercetat pentru loviri și alte violențe, precum și pentru tâlhărie, infracțiuni care ar fi fost comise pe teritoriul Cehiei.

Două ore mai târziu, în același punct de trecere, polițiștii au depistat un alt cetățean moldovean, în vârstă de 51 de ani, care călătorea cu un autocar.

Pe numele acestuia era emisă o alertă în baza unui mandat de arestare al autorităților franceze. Bărbatul este cercetat pentru infracțiuni contra securității statului, care ar fi fost comise în Franța.

Cei doi au fost predați echipelor operative ale Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui pentru continuarea procedurilor legale.