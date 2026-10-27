Doi lideri europeni și Vladimir Putin tocmai au vorbit la telefon, o discuție rară, pe fondul reluării negocierilor privind Ucraina

Președintele finlandez Alexander Stubb și prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Stoere au purtat marți o discuție telefonică cu președintele rus Vladimir Putin cu privire la războiul din Ucraina, a anunțat biroul lui Stubb într-un comunicat, preluat de hotnews.ro.

Convorbirea telefonică poate fi un moment posibil important în relațiile dintre Europa și Rusia. Cu unele excepții, liderii europeni au evitat în mare parte contactul cu Putin de când Rusia a declanșat războiul pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

Acesta a fost primul contact direct între Putin și liderii europeni de vârf aliați cu Kievul de când președintele francez Emmanuel Macron a discutat cu omologul său rus în iulie anul trecut.

Rolul jucat de Stoere și Stubb

„Discuția a fost sinceră și de fond. Suntem țări vecine cu Rusia. Ieșirea din acest război va avea un impact direct asupra securității noastre și a celei europene în ansamblu. Pentru a pune capăt războiului sunt necesare discuții directe”, a declarat Stubb într-un comunicat.

Rusia a acuzat frecvent guvernele europene că alimentează războiul prin înarmarea Ucrainei și refuzul de a dialoga cu Moscova.

Aceasta a pus în contrast poziția lor cu cea a președintelui american Donald Trump, care a purtat discuții cu Putin și a încercat – până acum fără succes – să medieze un acord de pace.

Stoere și Stubb s-au întâlnit săptămâna trecută la Oslo cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu o zi înainte ca Witkoff să se întâlnească cu Putin la Sankt Petersburg.

Poziția Rusiei

După discuțiile dintre Putin și Witkoff, Kremlinul a declarat că Rusia este dispusă să reia în noiembrie negocierile de pace cu Ucraina, mediate de SUA, pentru prima dată din februarie.

Aliații europeni ai Ucrainei doresc să participe la discuțiile privind securitatea europeană, iar atât Støre, cât și Stubb au invocat granița comună a țărilor lor cu Rusia ca justificare pentru participarea lor la discuții.

Peskov a declarat, după discuțiile de săptămâna trecută, că Rusia consideră Norvegia și Finlanda drept noi participanți la eforturile de soluționare a războiului din Ucraina. Rusia va vedea „dacă vor putea face acest lucru”, a spus el.