Doi moldoveni au murit într-un grav accident rutier în România

Informația a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului General al Republicii Moldova la Iași.

În urma impactului, cei doi cetățeni moldoveni și-au pierdut viața. Alte detalii despre circumstanțele în care s-a produs accidentul nu au fost deocamdată comunicate.

Consulatul Republicii Moldova la Iași a contactat familiile victimelor și menține legătura cu autoritățile române. Instituția va acorda asistența necesară inclusiv pentru îndeplinirea formalităților de repatriere a corpurilor neînsuflețite în Republica Moldova.

Autoritățile române continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis condoleanțe familiilor și apropiaților celor doi cetățeni moldoveni decedați.