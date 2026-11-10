Doi pietoni, spulberați pe o trecere de pietoni din centrul Chișinăului. Șoferul a abandonat mașina și a fugit

Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, la volanul automobilului de marca Ford se afla un bărbat de 25 de ani. Acesta ar fi tamponat o femeie de aproximativ 30 de ani și un tânăr de 21 de ani, care traversau strada pe trecerea pentru pietoni.

În urma impactului, ambele victime au fost transportate la spital.

Oamenii legii au stabilit că automobilul implicat în accident era închiriat, iar persoana care a luat mașina în chirie a fost identificată.

În prezent, polițiștii desfășoară acțiuni pentru localizarea și reținerea șoferului. Circumstanțele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite în cadrul investigațiilor.