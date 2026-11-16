Contact
Deschide.md

Doina Gherman cere explicații privind participarea lui Bogdan Țîrdea la reuniunea CSI de la Moscova

DESCHIDE.MD
Doina Gherman cere explicații privind participarea lui Bogdan Țîrdea la reuniunea CSI de la Moscova

Vicepreședintele Parlamentului, Doina Gherman, solicită instituțiilor competente să verifice participarea deputatului socialist Bogdan Țîrdea la o reuniune a Secretarilor Consiliilor de Securitate din statele membre CSI, desfășurată la Moscova. În replică, liderul PSRM, Igor Dodon, a menționat că deputatul nu a reprezentat oficial statul, ci a participat la eveniment pe linie bilaterală, transmite IPN.

Doina Gherman a amintit că săptămâna trecută două rachete rusești au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. Deputatul PAS a subliniat că reuniunea de la Moscova a fost prezidată de Serghei Șoigu, secretarul Consiliului de securitate al Rusiei, care, potrivit acesteia, a amenințat în repetate rânduri Republica Moldova și cetățenii săi. „Cine l-a delegat, în ce capacitate și cu ce mandat să reprezinte țara noastră într-o comunitate din care Republica Moldova nici măcar nu face parte?”, a întrebat parlamentarul, solicitând verificarea circumstanțelor participării și stabilirea eventualelor încălcări ale legii.

Totodată, Doina Gherman a criticat intenția mai multor deputați socialiști de a efectua o vizită la Moscova în perioada 14-18 noiembrie, la invitația Partidului Rusia Unită, pentru a participa la un forum internațional dedicat combaterii așa-numitelor practici moderne ale neocolonialismului.

La rândul său, Igor Dodon a precizat că deputatul Bogdan Țîrdea a participat la reuniune alături de socialiști, în cadrul unor contacte bilaterale, așa cum se întâmplă de patru-cinci ani. Referindu-se la vizitele deputaților în Rusia și în țările occidentale, liderul PSRM a susținut că aleșii trebuie să promoveze dialogul cu toate părțile. „O bună parte a cetățenilor Republicii Moldova doresc reluarea dialogului cu Federația Rusă, pe domeniul energetic și nu doar. De aceea, noi vom merge și în Est, și în Vest, pentru a apăra poziția oamenilor”, a declarat Igor Dodon.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md