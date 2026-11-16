Doina Gherman cere explicații privind participarea lui Bogdan Țîrdea la reuniunea CSI de la Moscova

Doina Gherman a amintit că săptămâna trecută două rachete rusești au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. Deputatul PAS a subliniat că reuniunea de la Moscova a fost prezidată de Serghei Șoigu, secretarul Consiliului de securitate al Rusiei, care, potrivit acesteia, a amenințat în repetate rânduri Republica Moldova și cetățenii săi. „Cine l-a delegat, în ce capacitate și cu ce mandat să reprezinte țara noastră într-o comunitate din care Republica Moldova nici măcar nu face parte?”, a întrebat parlamentarul, solicitând verificarea circumstanțelor participării și stabilirea eventualelor încălcări ale legii.

Totodată, Doina Gherman a criticat intenția mai multor deputați socialiști de a efectua o vizită la Moscova în perioada 14-18 noiembrie, la invitația Partidului Rusia Unită, pentru a participa la un forum internațional dedicat combaterii așa-numitelor practici moderne ale neocolonialismului.

La rândul său, Igor Dodon a precizat că deputatul Bogdan Țîrdea a participat la reuniune alături de socialiști, în cadrul unor contacte bilaterale, așa cum se întâmplă de patru-cinci ani. Referindu-se la vizitele deputaților în Rusia și în țările occidentale, liderul PSRM a susținut că aleșii trebuie să promoveze dialogul cu toate părțile. „O bună parte a cetățenilor Republicii Moldova doresc reluarea dialogului cu Federația Rusă, pe domeniul energetic și nu doar. De aceea, noi vom merge și în Est, și în Vest, pentru a apăra poziția oamenilor”, a declarat Igor Dodon.