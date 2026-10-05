Domiciliul și reședința temporară pot fi înregistrate online

Potrivit Agenției Servicii Publice, serviciul este disponibil persoanelor care au o semnătură electronică activă și un act de identitate valabil. Solicitantul trebuie să fie proprietar sau coproprietar al imobilului, iar dreptul de proprietate și adresa acestuia să fie înregistrate în registrele de stat.

Cererea poate fi depusă prin aplicația sau portalul EVO ori pe pagina ASP. După autentificarea prin MPass, solicitantul selectează locuința și serviciul dorit, semnează electronic cererea și achită taxa prin MPay. În aceeași cerere pot fi incluși proprietarul și copiii săi minori, precum și radierea altor persoane.

În cazul coproprietarilor, radierea online este posibilă doar pentru persoanele înregistrate înainte ca solicitantul să dobândească respectiva cotă-parte. Pentru persoanele înregistrate ulterior este necesar acordul tuturor coproprietarilor, iar procedura se face la ghișeu.

ASP atenționează că utilizarea serviciului de către persoanele care dețin buletine de identitate de tip card bancar, emise între 7 martie 2013 și 31 martie 2025, va duce la anularea automată a acestora. Ulterior, titularii vor trebui să solicite o nouă carte de identitate la un oficiu ASP.