Trump a menţionat, de asemenea, posibilitatea unei întâlniri cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul vizitei sale, relatează France24. Trump a mai spus că intenţionează să abordeze subiectul războiului purtat de Rusia în Ucraina.

Preşedintele Donald Trump s-a îndreptat luni spre Asia, concentrându-şi atenţia asupra acordurilor economice şi asupra discuţiilor nucleare trilaterale istorice cu Rusia şi China, pe măsură ce administraţia sa se adaptează la o nouă realitate politică la Washington.

El a declarat că s-ar putea întâlni cu Kim Jong Un în timpul şederii sale în China, în contextul în care SUA încearcă să reia dialogul cu Coreea de Nord cu privire la programul său nuclear, notează News.ro, preluat de DIGI24.ro.

Trump a mai spus că intenţionează să abordeze subiectul războiului purtat de Rusia în Ucraina de aproape 5 ani în cadrul întâlnirii sale foarte aşteptate cu preşedintele chinez Xi Jinping şi cu liderul rus Vladimir Putin, care va avea loc în China.

„Vom discuta despre subiectul meu preferat, Ucraina. Ucraina pierde teritoriu”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă luni dimineaţă, înainte de a pleca spre Asia. „Rusia pierde 25.000 de soldaţi pe lună. Aşa că vom discuta despre asta.”, a adăugat el.

Trump a sugerat că va discuta cu liderii despre război, chiar şi după ce, vineri, oficialii administraţiei sale au declarat reporterilor că acesta va aborda subiectele dezarmării nucleare şi războiului din Iran cu omologii săi chinez şi rus, dar va evita subiectul războiului Rusiei cu Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat îngrijorarea pe măsură ce Trump insista pentru organizarea întâlnirii cu Putin şi Xi, temându-se că cei trei lideri ar putea profita de acest moment pentru a redesenarea sferelor de influenţă la nivel global.

Planificarea summitului a stârnit comparaţii cu Conferinţa de la Yalta, reuniunea din 1945 în cadrul căreia liderii SUA, Marii Britanii şi Uniunii Sovietice au convenit să împartă Germania şi Berlinul în patru zone de ocupaţie militară şi au finalizat planurile pentru înfiinţarea Organizaţiei Naţiunilor Unite.

„Chiar nu vrem ca acest eveniment să se transforme într-un «Yalta 2, 3, 4», cu o redistribuire a influenţei”, a declarat Zelenski luna trecută.

După ore de zbor, Air Force One trebuia să facă o escală la Anchorage, dar s-a îndreptat în schimb spre Fairbanks pentru o escală de realimentare în Alaska.

Schimbarea nu a fost anunţată decât după ce avionul a aterizat la Fairbanks şi mass-media locală a început să publice fotografii.

În timpul escalei, un model mai vechi de avion Air Force One, cu tradiţionala schemă de culori albastru deschis, a oprit lângă modelul oferit de Qatar, cu care călătorea Trump. Nu s-a văzut niciun semn de la Trump în timpul escalei şi nici nu s-a observat vreo mişcare între avioane.

Avionul prezidenţial mai nou a decolat ulterior, iar Casa Albă a atribuit această schimbare condiţiilor meteorologice extreme.

Totuşi, locul alternativ de realimentare a adus aminte de incidentul din iulie din Turcia, când Trump s-a ascuns în secret într-un camion de catering pentru a părăsi ţara cu avionul după un summit NATO.

Casa Albă a dat de înţeles, atunci, că preşedintele zbura cu Air Force One — iar vestea schimbării sale secrete nu a ieşit la iveală decât după ce a fost relatată pentru prima dată de „The Washington Post” în august.

Plecarea lui Trump survine după ce preşedintele, de obicei omniprezent, a rămas în mare parte departe de ochii publicului în ultimele câteva zile, chiar şi în contextul în care o suspendare a zborurilor la nivel naţional a blocat traficul aerian, iar administraţia sa republicană s-a confruntat cu întrebări dificile privind modul în care a gestionat situaţia.

Trump a declarat că a fost ţinut la curent vineri cu privire la suspendarea zborurilor de către secretarul Transporturilor, Sean Duffy, şi secretarul Securităţii Interne, Markwayne Mullin, care au ţinut o conferinţă de presă vineri seara pentru a se adresa publicului american.

Trump şi-a apărat decizia de a delega oficialilor din Cabinet sarcina de a informa publicul.

„Nu am considerat că ar fi existat vreun motiv pentru care să o fac eu”, a spus Trump, adăugând: „Consider că s-au descurcat foarte bine.”

Călătoria sa în Asia, care începe la Manila, unde are loc Summitul ASEAN, şi continuă apoi către centrul tehnologic chinez din Shenzhen, îi oferă ocazia de a încerca să schimbe perspectiva asupra problemelor cu care se confruntă pe plan intern, inclusiv problemele legate de transportul aerian şi consecinţele alegerilor intermediare din noiembrie, în urma cărora partidul său a pierdut ambele camere ale Congresului.