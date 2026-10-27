Donald Trump Jr., la vânătoare în Mongolia cu un oligarh apropiat de Kremlin şi un alt rus aflat pe lista sancţiunilor americane

Este acelaşi oligarh care a contribuit la finanţarea festivităţilor de nuntă ale lui Trump Jr., desfăşurate în mai, în Caraibe, deşi Donald Trump a susţinut ulterior că fiul său i-a rambursat banii, scrie Financial Times (FT), citată de News.ro.

Potrivit unor documente federale citate de FT, Ambasada SUA în Mongolia a achitat 18.715 dolari pentru cazarea unor agenţi Secret Service în perioada 23 august - 6 septembrie.

Întâlnirea din Mongolia a avut loc după ce Kremlev a participat şi a plătit o parte din cheltuielile pentru festivităţile de nuntă ale lui Trump Jr. pe o insulă privată din Caraibe, în luna mai.

Rolul rusului la nunta lui Trump Jr. a fost relatat pentru prima dată de ProPublica, după care preşedintele a declarat că fiul său i-a rambursat banii lui Kremlev.

Kremlev este un oligarh cu antecedente penale (a fost condamnat pentru şantaj şi vătămare corporală în tinereţe), care are legături strânse cu serviciul de securitate personală al preşedintelui rus Vladimir Putin. Se pare că cei doi au încercat să evite să fie fotografiaţi împreună în timpul călătoriei în Mongolia.

Detaliile privind activităţile lui Trump Jr. şi Kremlev în Mongolia au fost confirmate de ghizi şi oficiali locali, precum şi de datele de urmărire a zborurilor, postările de pe reţelele sociale şi documentele publice analizate de FT.

Oligarhul Kremlev, membru al delegaţiei lui Putin în China, în luna mai a acestui an

Kremlev a fost însoţit de Arthur Martirosov, asociat al fondului rus de investiţii Voshod, aflat sub sancţiuni americane. Trump Jr. a fost însoţit la rândul său de Kevin Small, un donator de lungă durată al Partidului Republican.

Un ghid a declarat că, în timpul călătoriei, Trump Jr. a vânat un argali de Altai - o specie de oaie pe cale de dispariţie, apreciată pentru coarnele sale uriaşe.

Fiul preşedintelui a vânat cel puţin alţi doi argali în timpul excursiilor de vânătoare în Mongolia începând din 2019. Trump Jr. s-a întâlnit cu ocazia acestei deplasări şi cu preşedintele Mongoliei, Ukhnaagiin Khürelsükh.

Potrivit FT, Kremlev se numea iniţial Umar Lutfulloev şi şi-a schimbat numele de familie în 2010. Numele Kremlev face trimitere chiar la Kremlin.

El a deschis un nou capitol al vieţii sale ca promotor de succes al boxului, navigând într-un mediu social format din bande de motociclişti, poliţie şi, în cele din urmă, nivelurile superioare ale aparatului de securitate.

A devenit şef al Federaţiei Ruse de Box în 2017 şi a fost ales preşedinte al IBA în 2020, aducând cu el o sponsorizare substanţială din partea companiei Gazprom, susţinută de stat. Această funcţie l-a dus pe Kremlev în întreaga lume, inclusiv ca membru al delegaţiei lui Putin în China, în luna mai a acestui an.

Un purtător de cuvânt al lui Trump Jr. a precizat că între acesta şi Kremlev există o relaţie de prietenie, nu una de afaceri, bazată pe pasiunea comună pentru vânătoare şi pescuit.

Avertismentul experţilor

Foşti oficiali americani cu care a stat de vorbă FT au avertizat că relaţiile personale dintre apropiaţii preşedintelui SUA şi oameni de afaceri conectaţi la serviciile ruse pot fi exploatate de Moscova.

„Nu contează deloc dacă oamenii au cele mai oneste intenţii”, a declarat Holden Triplett, care a fost director de contrainformaţii în cadrul Consiliului Naţional de Securitate al SUA în timpul primului mandat al preşedintelui Trump.

„În momentul în care serviciile ruse de securitate şi informaţii îşi dau seama că cineva are o relaţie cu o persoană de mare importanţă, vor încerca să folosească acest lucru ca armă”, avertizează el.

Prima întâlnire cunoscută dintre Kremlev şi Trump Jr. a avut loc la un eveniment al IBA la Istanbul, anul trecut. În timp ce se afla pe scenă alături de legendarul boxer filipinez Manny Pacquiao, Trump Jr. l-a numit pe Kremlev „nu doar un lider, ci un prieten”.

Evenimentul l-a omagiat şi pe Kaan Karakaia, un organizator turc de vânătoare care a aranjat călătoriile lui Trump Jr. în Mongolia.

După ce a petrecut două zile în tabără alături de Trump Jr., Kremlev s-a întors la Ulaanbaatar şi a plecat către un alt meci IBA în oraşul siberian Iakuţk.

Trump Jr. a mai rămas o săptămână, călătorind din provincia Uvs în Bayan-Ölgii pentru a vâna capra neagră din Altai, o specie autohtonă de capră sălbatică mai puţin ameninţată cu dispariţia.

Președintele Mongoliei, postare pe Facebook cu fotografii, dar ștearsă la scurt timp. După ce a vânat capre negre şi a pozat alături de un vultur auriu, Trump Jr. s-a întors în capitală.

Însă călătoria sa nu se încheiase - în timp ce se afla în Ulaanbaatar, şi-a schimbat echipamentul de camuflaj cu un costum şi a avut o serie de întâlniri, inclusiv o cină cu preşedintele Mongoliei, Ukhnaagiin Khürelsükh.

Un purtător de cuvânt al guvernului a postat fotografii pe Facebook şi a scris că cei doi au discutat despre relaţiile dintre SUA şi Mongolia şi despre potenţiale oportunităţi de afaceri. Postarea de pe Facebook a fost ştearsă la scurt timp după aceea. Purtătorul de cuvânt al lui Trump Jr. a declarat că a fost o întâlnire neoficială în cadrul căreia au discutat în mare parte despre activităţi în aer liber.

Purtătorul de cuvânt al lui Khürelsükh a adăugat: „Preşedintele a avut o întâlnire informală şi a luat masa cu fiul lui Trump. Relaţiile sunt foarte bune. Nu au discutat despre politică sau vizite oficiale”, a precizat purtătorul de cuvânt.