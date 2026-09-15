Donald Trump Jr. recunoaște că un oligarh rus care are legături cu Putin i-a finanțat parțial nunta. „Suntem extrem de recunoscători”

Într-o postare pe Instagram, semnată și de soțul ei, Bettina Trump a precizat că „bunul lor prieten” Kremlev a găzduit „cu mare generozitate două seri incredibile” de festivități în Bahamas, scrie Digi24.RO.

Kremlev a fost decorat de Putin cu „Ordinul Prieteniei” la începutul acestui an. Informația a fost publicată inițial de site-ul de investigații ProPublica, care a relatat că oligarhul rus Umar Kremlev a plătit sute de mii de dolari pentru petrecerile organizate după nunta cuplului, care a avut loc în luna mai.

ProPublica a relatat că Kremlev a suportat costurile petrecerii din Bahamas. A închiriat o insulă privată pentru aproximativ 100.000 de dolari (circa 86.586 de euro) pe noapte și a plătit pentru un foc de artificii care, potrivit informațiilor, a costat în jur de 70.000 de dolari.

„A fost un cadou de nuntă extraordinar de generos din partea unui prieten, un gest pentru care am fost și rămânem extrem de recunoscători”, se arăta în mesajul postat de Bettina și Donald Trump Jr.

Bettina Trump a mai precizat că s-a căsătorit cu Trump Jr. în cadrul unei ceremonii private, cei doi fiind „înconjurați DOAR de familie”. Președintele SUA nu a participat la nuntă sau la festivități, motivând că a trebuit să rămână la Washington pe fondul discuțiilor privind războiul cu Iranul.

„Weekendul care a urmat fusese planificat cu mult timp înainte ca o escapadă distractivă alături de prieteni. Nu a fost niciodată intenționat să fie weekendul nunții noastre. Când planurile inițiale pentru nuntă s-au schimbat, am decis pur și simplu să ne căsătorim înainte de acea dată și am ajuns la evenimentul deja stabilit în calitate de proaspăt căsătoriți”, au argumentat cei doi.

Cuplul a apărat apoi contribuția lui Kremlev la sărbătorirea nunții lor: „Este regretabil faptul că un eveniment atât de personal și de fericit poate fi reinterpretat ca fiind ceva politic sau sinistru, doar din cauza identității sau originii unei persoane. Prietenia nu necesită o motivație politică. Generozitatea nu vine automat la pachet cu o agendă ascunsă. Iar uneori, un cadou de nuntă este pur și simplu un cadou de nuntă”.

Umar Kremlev este președintele Asociației Internaționale de Box (IBA). Comitetul Olimpic Internațional a întrerupt legăturile cu organizația condusă de Kremlev în urma unor suspiciuni repetate privind guvernanța financiară și problemele de etică.

Publicația rusă de investigații Proekt relatează că Kremlev este originar din Tadjikistan și a lucrat inițial ca promotor de box de nivel mediu. În luna aprilie a acestui an, președintele rus Vladimir Putin i-a conferit lui Kremlev distincția „Ordinul Prieteniei”.