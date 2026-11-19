La începutul reuniunii trilaterale, Donald Trump a făcut referire la capacităţile nucleare ale celor trei ţări şi a afirmat că acestea se află într-o „poziţie unică pentru a discuta despre cum poate fi redus numărul armelor nucleare de pe Pământ”, scrie News.ro.

Este „vital” ca cele trei ţări să coopereze pentru a „combate ameninţarea proliferării nucleare în alte ţări din lume”, spune el, adăugând: „Exact asta facem în cazul Iranului”.

„Nu vom permite Iranului să deţină o armă nucleară”, a declarat Trump.

Trump a abordat apoi subiectul Ucrainei, precizând că el şi Putin au avut deja o „discuţie lungă” despre conflictul de acolo.

El afirmă că, în opinia sa, Putin – „şi, sper eu, şi cealaltă parte” – ar dori să vadă un sfârşit al acelui război.