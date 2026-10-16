Donald Trump o dă afară pe purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, la cinci zile de la instalarea ei în funcție

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat pentru Fox News că Zacharia „se retrage din funcție”, informează Hotnews.ro cu referire la The New York Times

Nici Casa Albă, nici Katie Zacharia nu au răspuns solicitărilor de comentarii, relatează publicațiile americane.

Trump le-a spus însă anterior reporterilor că a încurajat-o pe Zacharia să se „mai gândească” dacă vrea să ocupe această funcție.

„Sincer, dacă aș fi în locul tău, m-aș mai gândi”, le-a relatat el jurnaliștilor că i-a spus purtătoarei sale de cuvânt.

Președintele a adăugat: „Katie, chiar ai nevoie de asta? Nu cred că ai nevoie de asta”.

„Știți, a fost tratată foarte dur. Și este o persoană de treabă”, a spus Trump despre Zacharia, acuzând presa că s-a purtat „foarte urât” cu ea, potrivit CNBC.

Președintele a afirmat că până și Sean Hannity, prezentatorul Fox News și susținător al administrației sale, a fost „puțin cam dur” cu Zacharia în timpul apariției acesteia în emisiunea lui, joi seară.

Întrebat dacă o va menține în funcție, Trump a răspuns: „O voi lăsa pe ea să ia această decizie”.

Zacharia a avut un debut dificil, susținând marți prima și ultima sa conferință de presă în calitate de purtătoare de cuvânt a Casei Albe. Ulterior, presa a publicat numeroase articole în care calificările sale juridice erau puse sub semnul întrebării, în condițiile în care nu a promovat examenul de barou necesar pentru a profesa în Statele Unite. Președintele Trump o descrisese drept „avocată”.

Ea a recunoscut joi seară la Fox News că a picat examenul de barou.