Acest gest simbolic marchează primul contact între Trump şi Putin de la o întâlnire, în august 2025, în Alaska. Trump şi Putin şi-au strâns mâna sub privirile gazdei summitului APEC, președintele chinez Xi Jinping. Cei trei lideri urmează să aibă joi o întâlnire, relatează AFP, citată de Digi24.ro.

Vladimir Putin a părut să schimbe câteva cuvinte cu omologii săi, înaintea unei fotografii de familie cu ceilalţi lideri din cadrul APEC.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a vorbit, la postul public rus de televiziune, despre o posibilă întâlnire bilaterală, „în mod informal”, între Donald Trump şi Vladimir Putin.

De asemenea, Iuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al lui Putin, a declarat pentru televiziunea de stat rusă că există o serie de probleme de discutat, conform dpa.

Până în prezent, partea americană a confirmat oficial doar organizarea, joi, a unui summit trilateral între liderul de la Casa Albă, liderul de la Kremlin și președintele chinez Xi Jinping.

Ușakov a declarat că Putin și Trump ar putea purta o discuție în cadrul cinei oficiale de miercuri seara și că vor avea mai multe ocazii să se întâlnească pe parcursul summitului. El a mai spus că se așteaptă ca aceștia să organizeze o întâlnire separată cu un grup restrâns de participanți.

„În acest context, mă aștept ca președintele nostru și președintele Statelor Unite să aibă mai multe discuții pe parcursul lucrărilor de la summitul APEC”, a declarat Ușakov.

Trump și Putin s-au întâlnit ultima oară în august 2025 la Anchorage, în statul american Alaska, unde au discutat în principal despre războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Președintele SUA încearcă să medieze încetarea războiului.

Grupul APEC cuprinde 21 de economii, printre care SUA, China și Rusia. Acesta are ca scop promovarea comerțului liber și a cooperării economice în regiunea Asia-Pacific.