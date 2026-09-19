Donald Trump spune că Rusia atacă de „aproximativ cinci ani” aliații Ucrainei: „Cred că toată lumea este de acord cu asta”

„Atacă aliații Ucrainei de aproximativ cinci ani”, a declarat Trump la Casa Albă, ca răspuns la întrebarea unui jurnalist. „Cred că toată lumea este de acord cu asta”, a adăugat el.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk le-a spus joi parlamentarilor că se așteaptă la atacuri rusești mai intense asupra Ucrainei și a susținătorilor acesteia în săptămânile următoare, scrie Digi24.RO.

Tusk a declarat că, potrivit evaluărilor serviciilor de informații, ar putea avea loc atacuri aparent accidentale cu drone și rachete asupra țărilor care acordă sprijin Ucrainei, inclusiv Polonia, a relatat agenția de știri PAP. Liderul american nu a oferit alte detalii cu privire la această amenințare.

Președintele SUA a minimizat riscul unui atac rus asupra NATO, după ce, la începutul acestei luni, Germania a acuzat Moscova de o tentativă de atac cu drone la aeroportul din Leipzig.

„Vorbesc cu el. Îl cunosc foarte bine. [Președintele Vladimir] Putin nu intenționează să atace teritoriul NATO”, a declarat Trump la acea vreme.



