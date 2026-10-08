Donald Trump susţine că merită Premiul Nobel pentru Pace: Poate că am împiedicat distrugerea totală a lumii

"Nu ştiu care va fi decizia lor. Au reputaţia de a nu-l acorda unor persoane ca mine", a declarat Donald Trump miercuri, la Casa Albă, vorbind despre premiul Nobel pentru Pace, al cărui câştigător va fi anunţat vineri, la Oslo.

"Cred că ar fi o mare ruşine pentru ei", a adăugat Trump, referindu-se la posibilitatea ca nici anul acesta să nu-i fie acordat lui premiul.

Donald Trump le-a enumerat apoi jurnaliştilor motivele pentru care, în opinia sa, ar justifica să fie onorat cu această distincţie. "Am pus capăt la opt războaie", a afirmat el, un argument pe care îl invocă deja de anul trecut. "Şi poate că am împiedicat distrugerea totală a lumii, deoarece Iranul nu va avea niciodată arma nucleară. Şi asta este un lucru bun, un lucru foarte bun", a continuat el, justificând de ce el, pacificatorul, este cel care chiar a iniţiat un război, alături de Israel, în februarie.

Anul trecut, lidera opoziţiei venezuelene, María Corina Machado, i-a înmânat simbolic medalia Nobel pentru Pace lui Donald Trump. "M-am simţit foarte onorat să-l primesc indirect", şi-a amintit el miercuri, potrivit AFP, citat de News.RO.

Candidatura sa la Premiul Nobel pentru Pace de anul acesta este oficială. Donald Trump a fost propus chiar de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, alături de care a atacat Iranul, dar şi de guvernul pakistanez după expirarea termenului limită pentru ediţia din 2025. Prin urmare, aceste nominalizări au fost luate în considerare pentru acordarea Premiului Nobel în 2026. Şi chiar dacă şansele ca Trump să câştige premiul sunt considerate minime, "umbra" sa va plana asupra anunţului câştigătorului, consideră experţii consultaţi de AFP.