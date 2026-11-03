Donald Tusk: Polonia a dejucat o posibilă provocare la frontiera cu enclava rusă Kaliningrad

Potrivit şefului Guvernului polonez, serviciile poloneze şi servicii aliate au avertizat de mai multe săptămâni că „acte de diversiune sau provocare mai grave” ar putea avea loc la frontiera cu Rusia, inclusiv o „pătrundere pe teritoriul polonez a unor indivizi înarmaţi”, informează Digi24.ro.

Donald Tusk anunţă că a fost informat, un pic după miezul nopţii de luni, despre o activitate considerată suspectă la această frontieră în nordul ţării, notează AFP, citată de Agerpres. „Am mobilizat foarte rapid, la faţa locului, forţele şi mijloacele necesare (...). Am reuşit să împiedicăm tentative de provocare, dacă asta era intenţia”, a declarat el presei. „Bineînţeles, nu vom fi niciodată în măsură să confirmăm complet”, a precizat el. „Tensiunea” şi „escaladarea de partea rusă” ar putea să dureze, a estimat el.

Donald Tusk a îndemnat la menţinerea nivelului de vigilenţă a forţelor de securitate, în vederea prevenirii unor eventuale operaţiuni de sabotaj sau provocări.

Polonia, un stat membru al NATO şi al Uniunii Europene (UE) situat pe flancul de est al celor două blocuri, a acuzat Rusia de „sabotaj” în mai multe rânduri de la invazia rusă a Ucrainei în februarie 2022. Țara a devenit principala placă turnantă a trimiterii de ajutor militar şi umanitar occidental în Ucraina.

În septembrie, Donald Tusk a avertizat că planurile Rusiei în cadrul Războiului pe care-l poartă în Ucraina includ atacuri „hibride” cu dorne şi rachete împotriva statelor aliate ale Kievului.

Rusia încearcă să provoace „instabilitate” în Polonia, acuză premierul Tusk

Prim-ministrul polonez Donald Tusk acuză Rusia că încearcă să alimenteze „instabilitatea” în Polonia amestecându-se în conflictul dintre guvern şi preşedintele ţării cu privire la Tribunalul Constituţional, relatează Reuters, citată de News.ro.

O criză legată de numirea judecătorilor la Tribunalul Constituţional al Poloniei, care a avut loc în weekend, a transformat conflictul latent dintre preşedintele Karol Nawrocki, un naţionalist, şi guvernul pro-european al lui Tusk într-o confruntare deschisă.

Tensiunile au atins punctul culminant săptămâna trecută, când preşedintele Tribunalului Constituţional, aliat cu naţionaliştii care l-au susţinut pe Nawrocki la preşedinţie, a fost suspendat, iar mulţimi de manifestanţi s-au adunat în faţa sediului instanţei pentru a-l susţine.

Politicieni ruşi, printre care Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, au descris măsurile luate de guvernul Tusk în disputa cu privire la tribunal drept „o lovitură de stat”.

„Observăm activitatea Rusiei şi a politicienilor pro-ruşi - atât la nivel internaţional, cât şi în ţară - concentrată asupra cauzei noastre, care constă în apărarea Tribunalului Constituţional împotriva comportamentului agresiv al politicienilor şi al demonstranţilor pe care aceştia îi provoacă”, a declarat Tusk în şedinţa de guvern.

„Cu toţii cunoaştem metoda rusă de a se implica în conflictele interne. Astăzi, asistăm la tensiuni provocate de ruşi, fie în legătură cu alegerile de la jumătatea mandatului (din SUA), fie prin alimentarea unui sentiment de instabilitate (în Polonia), bazat pe comportamentul agresiv al politicienilor din opoziţie şi al preşedintelui”, a afirmat premierul polonez.

În ciuda rivalităţii personale şi politice acerbe dintre ei, atât Tusk, cât şi Nawrocki sunt critici de lungă dată ai Rusiei, în special în ceea ce priveşte invazia Ucrainei din 2022, şi susţin creşterea cheltuielilor pentru apărare în faţa a ceea ce ei consideră a fi ameninţări ale Moscovei la adresa securităţii europene.