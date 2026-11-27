Contractul a fost semnat pe 7 mai 2025 între companiile Energocom și OMV Petrom și prevede achiziția gazelor naturale din perimetrul Neptun Deep pentru o perioadă de trei ani.

„Dacă totul merge bine, am putea în iarna următoare 2027-2028 să intrăm cu o parte din necesarul de gaz din Neptun Deep. Din câte știu de la partenerii de la Petrom, este al doilea contract pe care ei l-au semnat cu o companie. Deci, piața de gaze din Republica Moldova a fost prioritizată cu acest contract”, a declarat Dorin Junghietu în cadrul emisiunii „În Context” de la postul public de televiziune.

Proiectul Neptun Deep este dezvoltat în Marea Neagră de OMV Petrom și compania de stat Romgaz, fiecare deținând o participație de 50%. Ministrul a precizat că Energocom nu are, deocamdată, un contract și cu Romgaz. „Romgaz, care este o companie de stat și care este al doilea partener, încă nu a scos la vânzare volume, pentru că ei prioritizează piața românească. În plus, acum există interes foarte mare din partea țărilor europene pentru gazele din Neptun Deep”, a declarat oficialul.

Dorin Junghietu a menționat că exploatarea comercială a zăcământului va schimba semnificativ poziția României pe piața energetică europeană, țara urmând să devină cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană.

„Odată cu darea în exploatare comercială a zăcământului Neptun Deep, România va deveni cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană. Pentru că din Europa, este Norvegia, care exploatează zăcăminte în Marea Nordului”, a mai spus ministrul.