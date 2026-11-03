Dorin Junghietu: Din Ucraina am putea procura între 10 și 50 de milioane de metri cubi de gaz

Dorin Junghietu a menționat că negocierile se desfășoară atât cu operatori de stat, cât și cu firme private din Ucraina. „Sunt discuții comerciale dintre Energocom și companiile din Ucraina. Dar toată lumea pe piața energetică funcționează după bursă, după indicatorii bursieri. Se specula că vom procura 500 de milioane de metri cubi. Sunt volume prea mari, noi nici nu consumăm într-o iarnă 500 de milioane de metri cubi. Potențial, am putea prelua între 10 și 50 de milioane de metri cubi”, a declarat ministrul energiei în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova.

În ceea ce privește condițiile unei eventuale achiziții, Dorin Junghietu a subliniat că un rol decisiv îl va avea formula de preț negociată. Deși aceasta nu poate fi făcută publică, ministrul susține că autoritățile urmăresc obținerea unui preț mai mic decât cel de pe piață.

„Depinde mult de disponibilitatea volumelor, dar va depinde și de formula de preț agreată. Formula de preț este parte a unor discuții comerciale și nu putem s-o anunțăm. Dacă nu ar fi convenabil să luăm din Ucraina, nici nu am depune acest efort. Se încearcă să fie un preț sub prețul de piață”, a explicat ministrul Energiei.

Săptămâna trecută Energocom a procurat primele 2 mln metri cubi de gaze naturale de la furnizori privați din Ucraina. Potrivit autorităților, prețul a fost mai mic decât cel de pe piața europeană.