Dorin Junghietu, la un summit internațional de la Amsterdam: R. Moldova are un sistem energetic mic, dar care a trecut prin aproape toate testele de stres posibile

„Moldova are un sistem energetic mic, dar care a trecut în ultimii ani prin aproape toate testele de stres posibile: atacuri rusești, fenomene meteorologice extreme și secetă regională. Am trecut prin toate fără o întrerupere generalizată a alimentării. Dar reziliența construită doar pe solidaritate și bunăvoință nu poate fi o strategie pe termen lung. Avem nevoie de infrastructură, de cabluri, transformatoare, echipamente și oameni pregătiți”, a declarat Dorin Junghietu în cadrul summitului organizat la Amsterdam de către The Economist.

Unul dintre subiectele centrale a fost - dezvoltarea interconexiunilor. În acest context, demnitarul a subliniat că Republica Moldova e în proces de tranziție de la dependența de un singur coridor principal de import - la construirea unei rețele de interconectare cu România mai diversificate. De asemenea, Dorin Junghietu a spus că reziliența energetică nu se construiește doar prin reacții la situații de criză, ci prin planificarea unor investiții în rețele, echipamente, capacități de producere și stocare, precum și în resurse umane.

Totodată, ministrul a menționat că Republica Moldova urmărește modernizarea operatorului de transport Moldelectrica, inclusiv prin: modernizarea sistemelor SCADA/EMS, reabilitarea a 120 de stații electrice, dezvoltarea serviciilor de echilibrare și consolidarea noilor mecanisme de piață.

„Fiecare kilometru de linie de 400 kV înseamnă: ingineri, echipe de intervenție, specialiști în stații, manageri de proiect și personal calificat. Pentru o țară mică, competiția pentru acești oameni nu este doar națională, ci regională. De aceea, avem nevoie de cooperare între operatorii de sistem și de formare comună. Echipele noastre nu pot construi singure toate competențele de care avem nevoie”, a mai spus Dorin Junghietu.

Oficialul a vorbit și despre producerea internă de energie. Potrivit lui, obiectivul este reducerea expunerii la riscurile externe și creșterea capacității de producere a energiei electrice din surse regenerabile, iar următoarea etapă importantă este dezvoltarea sistemelor de stocare.

Dorin Junghietu a evidențiat și rolul Ucrainei în arhitectura regională de securitate energetică. Republica Moldova are deja conexiuni electrice importante cu sistemul ucrainean, iar menținerea și dezvoltarea acestora oferă rute alternative în situații de avarie și contribuie la reziliența întregii regiuni.

În cadrul vizitei, Dorin Junghietu a participat și la Energy Grid Leaders’ Club, un forum restrâns, cu aproximativ 50 de reprezentanți de nivel înalt ai operatorilor sistemelor de transport și distribuție și ai autorităților responsabile de politicile energetice.

De asemenea, ministrul a avut o întrevedere cu Damian Cortinas, președintele Consiliului de Administrație al Rețelei Europene a Operatorilor de Sisteme de Transport al Energiei Electrice (ENTSO-E). Discuțiile au vizat evoluția Î.S. „Moldelectrica”, membru observator al ENTSO-E din 2024, și pașii necesari pentru avansarea procesului de integrare deplină în structurile europene.

„Europa nu are nevoie doar de mai multe rețele, ci de o rețea mai extinsă. Republica Moldova este pregătită să construiască rețele. Ceea ce avem nevoie acum sunt finanțări predictibile, acces la echipamente și oameni care să poată transforma proiectele în infrastructură funcțională”, a conchis Dorin Junghietu.

În acest context, experiența Republicii Moldova aduce în discuția europeană o perspectivă directă asupra costului întârzierilor în dezvoltarea infrastructurii și asupra necesității de a avea acces predictibil la finanțare, echipamente și capacități de construcție.

Menționăm că, Summitul Energy Grid Intelligence Europe, organizat de revista The Economist, s-a concentrat pe una dintre provocările centrale ale tranziției energetice europene: capacitatea Europei de a planifica, autoriza și construi infrastructura de transport într-un ritm mult mai rapid și la o scară mai mare.