Potrivit ministrului, contractul pentru construcția liniei electrice Bălți-Suceava a fost deja semnat, iar câștigătoare a licitației a fost desemnată o companie din Turcia, care a început deja activitățile pregătitoare pentru implementarea proiectului.

„Compania respectivă deja s-a apucat de treabă. Urmează să-și primească autorizațiile de construcție pentru a intra în șantier și a începe măsurările topografice și geologice. Este o activitate primordială pentru a demara activitățile de proiectare. Obiectivul nostru pentru această linie este sfârșitul anului 2028”, a declarat Dorin Junghietu în cadrul emisiunii „Pe față” de la postul public de televiziune.

Potrivit lui, finalizarea liniei Bălți-Suceava depinde și de modernizarea stației electrice Bălți, infrastructură necesară pentru funcționarea proiectului. „Licitația pentru modernizarea stației Bălți este în etapa finală. Estimăm la începutul lunii ianuarie să fie deja clar cine va fi contractorul care va face modernizarea stației. Din considerente de disponibilitate a transformatoarelor, va fi nevoie de minim 24 de luni pentru modernizarea stației de la Bălți. Deci, orizontul de timp 2028-2029 este o prognoză realistă”, a explicat ministrul energiei.

Referindu-se la linia electrică Strășeni-Gutinaș, Dorin Junghietu a menționat că autoritățile discută cu părțile implicate pentru a identifica soluții care să permită accelerarea proiectului. „Linia Strășeni-Gutinaș este finanțată de partenerii americani printr-un grant. Calendarul inițial declarat era 2031-2032. Lucrăm cu părțile participante la acest proiect pentru a stabili căi de optimizare și scurtare a termenilor”, a mai spus ministrul.