Dorin Junghietu: „R. Moldova nu are cel mai scump gaz din Europa”. Ce arată datele Eurostat

„O asemenea comparație trebuie făcută pe baza unor date verificabile, utilizând aceeași perioadă, aceeași categorie de consum și aceeași metodologie”, scrie Dorin Junghietu pe rețelele de socializare.

Conform Eurostat, cele mai recente date comparative disponibile, pentru semestrul II al anului 2025, indică următoarele valori pentru consumatorii casnici, cu toate taxele incluse (în unități de energie a gazului consumat):

- Republica Moldova: 9,47 eurocenți/kWh

- Media Uniunii Europene: 12,28 eurocenți/kWh

Potrivit datelor, valoarea înregistrată pentru R. Moldova este cu aproximativ 23% sub media UE.

Din cele 30 de țări europene incluse în comparator, Republica Moldova se află pe poziția 17. Prețuri mai mari sunt înregistrate în 13 țări, inclusiv în: Germania, Franța, Italia, Austria, Irlanda, Portugalia, Danemarca, Țările de Jos și Suedia.

„Pentru cetățeni, prețul gazelor este și rămâne un subiect important. Nu ignorăm impactul facturilor asupra gospodăriilor și nici responsabilitatea de a menține energia cât mai accesibilă. Dar tocmai pentru că vorbim despre un subiect atât de sensibil, comparațiile trebuie făcute corect, iar informațiile prezentate public trebuie să corespundă datelor”, mai scrie demnitarul.

În acest sens, Ministerul Energiei a publicat pe site-ul său un comparator al prețurilor la gaze. www.statsnode.com

Menționăm că, Eurostat este oficiul de statistică al Uniunii Europene, care oferă date și indicatori pe diverse țări și regiuni din Europa.