Dorin Junghietu: Tariful la gaz nu ar trebui să crească dacă vremea se menține caldă

Ministrul a precizat că presiunea asupra prețurilor de la sfârșitul lunii octombrie a fost determinată de un consum mai mare de gaze în Europa. Mai multe state au utilizat această resursă pentru producerea energiei electrice, în timp ce cererea a fost amplificată și de necesitatea constituirii rezervelor pentru sezonul rece.

„Prețul la gazele naturale la sfârșitul lunii octombrie au depășit 100 de euro pentru un MW/h. Asta s-a întâmplat pe fundalul faptului că o parte din țările din Europa au ars gaz ca să producă energie electrică. Această situație s-a suprapus și cu perioada de umplere a depozitelor subterane”, a declarat Dorin Junghietu în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.

Potrivit lui, prețul gazelor a coborât până la 82,5 euro pentru un megawatt-oră pe 9 noiembrie. La această evoluție au contribuit și declarațiile privind dezescaladarea situației din Orientul Mijlociu.

Totuși, oficialul a avertizat că tendința de scădere nu este garantată, întrucât prognozele de preț sunt ajustate săptămânal, în funcție de condițiile meteorologice și evoluțiile geopolitice.