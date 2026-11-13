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Dorin Junghietu: Tariful la gaz nu ar trebui să crească dacă vremea se menține caldă

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Dorin Junghietu: Tariful la gaz nu ar trebui să crească dacă vremea se menține caldă

Tariful la gazele naturale nu ar trebui să crească în perioada următoare dacă temperaturile se mențin ridicate, însă evoluția acestuia depinde și de cererea de gaze pe piața europeană și de situația geopolitică. Declarația a fost făcută de ministrul energiei, Dorin Junghietu, care a menționat că prețurile internaționale au început să scadă după creșterile din octombrie, transmite IPN.

Ministrul a precizat că presiunea asupra prețurilor de la sfârșitul lunii octombrie a fost determinată de un consum mai mare de gaze în Europa. Mai multe state au utilizat această resursă pentru producerea energiei electrice, în timp ce cererea a fost amplificată și de necesitatea constituirii rezervelor pentru sezonul rece.

„Prețul la gazele naturale la sfârșitul lunii octombrie au depășit 100 de euro pentru un MW/h. Asta s-a întâmplat pe fundalul faptului că o parte din țările din Europa au ars gaz ca să producă energie electrică. Această situație s-a suprapus și cu perioada de umplere a depozitelor subterane”, a declarat Dorin Junghietu în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.

Potrivit lui, prețul gazelor a coborât până la 82,5 euro pentru un megawatt-oră pe 9 noiembrie. La această evoluție au contribuit și declarațiile privind dezescaladarea situației din Orientul Mijlociu.

Totuși, oficialul a avertizat că tendința de scădere nu este garantată, întrucât prognozele de preț sunt ajustate săptămânal, în funcție de condițiile meteorologice și evoluțiile geopolitice.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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