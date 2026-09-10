Dorin Popescu revine la conducerea Baroului Avocaților din Chișinău„

Dorin Popescu a obținut 698 de voturi din cele 1 082 exprimate. Iurie Mărgineanu a acumulat 144 de voturi, Victor Panțîru – 105, Serghei Cîrlig – 93, Liubomir Dudulica – 24, iar Mihail Durnescu – 18 voturi.

Dorin Popescu a mai fost decan al Baroului Chișinău în perioadele 2018-2020 și 2020-2022. Anterior, a ocupat funcția de prodecan și de decan interimar. El profesează în domeniul avocaturii din 1996.

În cadrul acelorași alegeri a fost ales și prodecanul Baroului Chișinău. Vladimir Răcilă a obținut cele mai multe voturi – 366 din cele 998 exprimate. Natalia Balaban a acumulat 256 de voturi, Elena Garaz – 198, iar Vladimir Spoială – 178.

Votul pentru noua conducere a Baroului Chișinău s-a desfășurat în format electronic.1