Deschide.md

Dosarul „Car Vertical” // Cinci tineri, printre care și co-administratorul canalului, trimiși pe banca acuzaților

Deschide.MD
Dosarul „Car Vertical” // Cinci tineri, printre care și co-administratorul canalului, trimiși pe banca acuzaților

Cinci tineri cu vârste cuprinse între 19 și 33 de ani au fost trimiși pe banca acuzaților, fiind învinuiți de răspândirea ilegală a pozelor și filmulețelor intime a peste 40 de femei pe canalul de Telegram „Car Vertical Moldova”. Mai exact, este vorba despre co-administratorul canalului și patru complici. În ceea ce-l privește pe administratorul de bază al canalului, în privința acestuia este aplicat mandat de arest, cu anunțarea în căutare internațională, anunță PCCOCS.

Potrivit procurorilor, co-administratorul canalului este cel mai tânăr și urmează să fie judecat pe patru capete de acuzare. Este vorba despre:

  • inviolabilitatea vieții personale a fetelor ale căror poze și filmulețe intime au circulat pe canalul de Telegram;

  • pornografie infantilă, după ce a distribuit pe canal și poze cu o copilă cu vârsta de 12 ani;

  • șantajarea victimelor, prin condiționarea ștergerii fișierelor intime de achitarea sumelor de bani;

  • spălarea banilor obținuți de la victime.

Conform datelor prezentate, acesta ar fi obținut astfel un venit de aproximativ 19 mii de euro.

În ceea ce privește rolurile complicilor, trei din ei sunt învinuiți de contribuire la spălarea banilor, iar unul din complici și de distribuire a imaginilor intime ale victimelor.

Potrivit Codului penal, infracțiunea de răspândire a imaginilor intime se pedepsește cu amendă de până la 42.500 lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani; pe când alte două infracțiuni mai grave – șantajul și spălarea de bani – cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă de până la 1 milion de lei.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md