Dosarul „Car Vertical” // Cinci tineri, printre care și co-administratorul canalului, trimiși pe banca acuzaților

Potrivit procurorilor, co-administratorul canalului este cel mai tânăr și urmează să fie judecat pe patru capete de acuzare. Este vorba despre:

inviolabilitatea vieții personale a fetelor ale căror poze și filmulețe intime au circulat pe canalul de Telegram;

pornografie infantilă, după ce a distribuit pe canal și poze cu o copilă cu vârsta de 12 ani;

șantajarea victimelor, prin condiționarea ștergerii fișierelor intime de achitarea sumelor de bani;

spălarea banilor obținuți de la victime.

Conform datelor prezentate, acesta ar fi obținut astfel un venit de aproximativ 19 mii de euro.

În ceea ce privește rolurile complicilor, trei din ei sunt învinuiți de contribuire la spălarea banilor, iar unul din complici și de distribuire a imaginilor intime ale victimelor.

Potrivit Codului penal, infracțiunea de răspândire a imaginilor intime se pedepsește cu amendă de până la 42.500 lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani; pe când alte două infracțiuni mai grave – șantajul și spălarea de bani – cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă de până la 1 milion de lei.