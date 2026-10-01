Dosarul „Frauda bancară” // Apărarea lui Plahotniuc a formulat 41 de cereri. Următoarea ședință – pe 12 octombrie

Potrivit avocatului lui Vlad Plahotnciuc, Lucian Rogac, una dintre principalele obiecții vizează componența completului de judecată. Avocatul afirmă că unul dintre membrii completului a fost înlocuit, iar apărarea nu ar fi fost informată în termenul legal, transmite IPN.

Avocatul a mai spus că apărarea a solicitat ca Vlad Plahotniuc să participe fizic la ședințele de judecată, însă cererea a fost respinsă de instanță. Lucian Rogac a declarat că apărarea a cerut și audierea înregistrărilor audio din prima instanță și verificarea proceselor-verbale, invocând neconcordanțe între declarațiile unor martori și modul în care acestea ar fi fost reflectate în sentința de condamnare și în motivarea acesteia. Apărarea a solicitat, de asemenea, audierea unor martori care nu au fost audiați în prima instanță.

Solicitat de IPN, procurorul de caz Alexandru Cernei a precizat că acuzarea nu a depus demersuri, întrucât este de acord cu circumstanțele stabilite în sentință. Potrivit procurorului, acuzarea a contestat sentința doar în privința duratei pedepsei și a confiscării speciale.

Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a fost condamnat de prima instanță la 19 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. Procurorii ceruse însă 25 de ani de închisoare.