Dosarul „Frauda bancară” // Fostul prim-vicepreședinte al „Victoriabank”, trimis în judecată pentru complicitate la escrocheriile săvârșite de grupările lui Șor și Plahotniuc

Despre finalizarea urmăririi penale și trimiterea în judecată anunță Procuratura Anticorupție. Potrivit acuzatorilor de stat, fostului vicepreședinte al BC „Victoriabank” i se incriminează că ar fi fost complice la escrocheriile și spălările de bani în proporții deosebit de mari în folosul unor grupuri criminale organizate.

„Potrivit probelor administrate de Procuratura Anticorupție, organizația criminală condusă de către Vladimir Plahotniuc era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, inclusiv grupul criminal organizat condus de Ilan Șor. Ultimul la rândul său, controla de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, băncile: BC Unibank SA, BC Banca Socială SA, Banca de Economii SA”, se menționează într-un comunicat al Procuraturii Anticorupție.

Astfel, pe parcursul anului 2014, învinuitul, în calitatea sa de prim vicepreședinte al Comitetului de Direcție al BC „Victoriabank” SA și de membru al Comitetului de gestionare a activelor și pasivelor (ALCO), a acționat în interesele organizației criminale condusă de Vladimir Plahotniuc și alte persoane. Acest lucru s-a făcut prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu președintele BC Victoriabank SA de atunci, Natalia Politov-Cangaș.

Mai exact, Corneliu Ghimpu este acuzat că a acordat niște mijloace și instrumente necesare, ar fi înlăturat obstacolele pentru realizarea intențiilor infracționale, precum și a contribuit la sustragerea a peste 2 miliarde de lei din bugetul de stat și din sistemul bancar national.

„Învinuitul, acționând împreună și de comun acord cu președintelui BC „Victoriabank” SA în calitate de complici, folosind situația de serviciu contrar intereselor băncii, știind cu certitudine că toate mijloacele financiare plasate la Banca de Economii SA, BC „Unibank” SA şi BC „Banca Socială” SA urmează să fie sustrase în câteva zile prin metoda eliberării formale a creditelor unor entități juridice afiliate și controlate în totalitate de grupul criminal condus de Ilan Șor, în lipsa unor raționamente economice pentru BC „Victoriabank” SA, cunoscând cu certitudine despre situația financiară precară a celor trei bănci, conform mai multor indicatori economico-financiari, au acordat instrumente și au înlăturat obstacolele, fapt ce a permis sustragerea și formarea datoriei Băncii de Economii SA față de BC „Victoriabank” SA în sumă totală de 2 245 548 505 lei”, se menționează în comunicatul Procuraturii Anticorupție.

Cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

De asemenea, pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat, învinuitului i-a fost aplicat sechestru asupra bunurilor deținute în valoare de peste 32,7 milioane de lei.