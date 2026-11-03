Dosarul ”Kuliok”: CSJ admite solicitarea apărării privind sesizarea Curții Constituționale

Avocații lui Igor Dodon susțin că faptele imputate ar fi fost comise în perioada în care acesta era președinte. Din acest motiv, apărarea consideră că trebuia urmată procedura de ridicare a imunității prezidențiale înainte de examinarea cauzei la Curtea Supremă de Justiție. Potrivit avocaților, în lipsa acestei proceduri, dosarul ar trebui examinat de o instanță de drept comun.

Procurorii resping argumentele apărării și susțin că imunitatea prezidențială este limitată la perioada exercitării mandatului și nu poate fi invocată după încetarea acestuia pentru a împiedica tragerea la răspundere penală.

Sesizarea Curții Constituționale nu suspendă examinarea dosarului la CSJ, procesul urmând să continue. Astfel, în dosarul ”Kuliok”, urmează să fie audiați încă șapte martori: unul al acuzării și șase ai apărării. Ulterior, Igor Dodon ar urma să depună declarații.

Dosarul ”Kuliok” a fost inițiat în mai 2022, în baza unor înregistrări video realizate în iunie 2019, în care Igor Dodon apare alături de fostul lider democrat Vlad Plahotniuc și fostul deputat Serghei Iaralov. La sfârșitul lunii septembrie 2026, procurorii au modificat învinuirea, adăugând două episoade de corupere pasivă, săvârșite în proporții deosebit de mari și în interesul unei organizații criminale. Acuzarea menține și învinuirea privind organizarea acceptării finanțării Partidului Socialiștilor de către o organizație criminală. Igor Dodon respinge acuzațiile și pledează nevinovat.