Dosarul privind înlocuirea elicopterului prăbuşit în R. Moldova. Raed Arafat, inculpat pe acest caz: Nu îmi depun demisia, am multă treabă de făcut

Demnitarul român a precizat că nu îşi depune demisia, pentru că are multă treabă de făcut, scrie News.ro.

„Am fost înştiinţat că am calitatea de inculpat în dosarul de contrabandă”, a declarat Raed Arafat la ieşirea din sediul Parchetului Militar.

„Dânşii au tot dreptul să spună: Doctorul Arafat trebuie să plece. N-am să fac acest lucru, pentru că această demisie ar însemna exact ce consider că a pornit împotriva mea, a ajuns la concluzia care o doresc aceste persoane, aşa că nu îmi depun demisia, am multă treabă de făcut şi credeţi-mă, ambele dosare au un impact major, nu numai pe mine, au impact major pe persoanele implicate, pe persoanele din jurul lor”, a spus Raed Arafat, la ieşirea de la audieri.

Şeful DSU a arătat că toată lumea are temeri: ”Ce mai facem, dacă o adresă de la Vamă, din 2017, nu mai este recunoscută ca atare, în 2026, în viitor ceri un punct de vedere la o instituţie şi după 5 ani vine cineva şi spune că de fapt noi n-am vrut să spunem aşa, am vrut să spunem aşa. Deci sunt nişte probleme majore aici, care sunt probleme sistemice care vor trebui adresate”, a subliniat Arafat.

Întrebat ce sumă i se impute, el a spus că suma TVA-ului se calculează la 4 milioane de lei cu penalităţi la 8 milioane. ”Eu personal nu ştiu cum să plătesc”, a mai spus Arafat.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a fost pus sub acuzare, în 21 aprilie, pentru complicitate la contrabandă în dosarul vizând înlocuirea unui elicopter prăbuşit în 2016 în Republica Moldova.

El acuză că punerea sa „în judecare publică este exagerată” şi consideră că nu trebuie să se întâmple aşa ceva până la clarificarea situaţiei. Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel a anunţat urmărirea penală a 17 persoane în dosarul care vizează înlocuirea elicopterului românesc.

În urma daunei totale, părţile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului distrus cu o aeronavă în configuraţie rezonabil asemănătoare, inclusiv în ceea ce priveşte echipamentele medicale din dotarea elicopterului. Aeronava a fost preluată de pe insula Guernsey, teritoriu care aparţinea de Marea Britanie, dar se afla în afara teritoriului în scopuri de TVA al Uniunii Europene.

Pentru noua aeronavă, potrivit procurorilor, nu s-au îndeplinit formalităţile vamale, prejudiciul estimat fiind de peste 4,4 milioane de lei.

Amintim, că la data de 2 iunie 2016, un elicopter românesc SMURD s-a prăbușit în apropierea satului Haragîș din raionul Cantemir, Republica Moldova. În urma impactului, au decedat 4 membri ai echipajului românesc. Atunci, aeronava transportase o pacientă la Chișinău și se îndrepta spre Cahul ca să preia un alt bolnav. Cauzele accidentului au fost condițiile meteo nefavorabile, și anume: ploaie puternică și ceață densă.