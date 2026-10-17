Două drone doborâte deasupra Mării Negre, după ce au intrat în spațiul aerian românesc

Cele două drone au fost doborâte deasupra Mării Negre, într-un interval de patru minute de două avioane diferite.

Prima dronă a intrat în spațiul aerian național la 17:59 și a fost doborâtă în 2 minute la 25km sud-est de Sulina, a precizat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

Cea de-a doua dronă, în aceeași zonă, a fost angajată și doborâtă la 18:05, la 5 minute dupa ce a intrat în spațiul aerian național, la 20km est de Sulina.

Cele două aeronave F-16, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, la ora 17:43, după ce sistemele de supraveghere radar au detectat un grup de ținte aeriene care evoluau la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Șerpilor, pe direcția sud-vest, potrivit MApN.

Incidente repetate în Marea Neagră

Doborârea vine la capătul unei săptâmâni cu mai multe incidente în Marea Neagră, atât pe partea bulgară, cât și pe cea română.

Președintele României, Nicușor Dan, și premierul bulgar, Rumen Radev, s-au întâlnit joi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru discuții privind securitatea la Marea Neagră ca urmare a ultimelor incidente în care nave comerciale au fost scufundate de drone.

Președintele Nicușor Dan a spus, la finalul întâlnirii, că este „nevoie de echipamente pentru un nou tip de provocare”.

O navă sub pavilion San Marino aflată la 14 mile marine de Sulina (aproximativ 22 de km) a cerut ajutor joi dimineață autorităților române, după un incendiu izbucnit la bord.

A fost a avut loc cu o seară înainte când o navă comercială a luat foc tot în apele teritoriale românești, în zona Sulina. Ministrul Apărării a anunțat că sunt verificări pentru a stabili dacă nava care a luat foc miercuri seară a fost lovită de dronă.

Președintele român Nicușor Dan a declarat vineri că nu poate spune tehnic că dronele care au lovit nave în Marea Neagră sunt rusești, dar că atacurile au avut loc într-un coridor folosit de ucraineni pentru a transporta mărfuri.

Câte drone au pătruns în România

De la începutul războiului din Ucraina, patru drone au mai fost doborâte pe teritoriul României. Toate în acest an, trei incidente în iulie și unul în august.