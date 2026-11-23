Contactată de IPN, ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Bălți, Eugenia Molceanov, a precizat că primul accident s-a produs în jurul orei 05:50, pe strada Decebal din municipiu. Un bărbat de 54 de ani, aflat la volanul unui automobil, a lovit o femeie de 76 de ani, care traversa strada neregulamentar. Victima a fost transportată cu ambulanța la spital, însă a decedat în urma traumatismelor suferite.

La aproximativ o oră și jumătate distanță, un alt accident mortal s-a produs în satul Sadovoe, municipiul Bălți. O femeie de 67 de ani a fost accidentată de un automobil condus de o șoferiță de 30 de ani, în timp ce traversa regulamentar, pe trecerea pentru pietoni. În urma impactului, femeia a murit la fața locului.

Potrivit ofițerului de presă, ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele indicând 0,00 mg/l alcool în aerul expirat. Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-au produs cele două accidente.