Două nave au fost lovite de drone în zona economică a Bulgariei: una dintre ele s-a scufundat. Ședință convocată de Rumen Radev

Site-ul de urmărire a navelor VesselFinder arată că nava ALFA WATAN se îndrepta spre portul românesc Sulina, relatează Euronews și Digi24.RO.

Operațiunea de salvare de amploare se desfășoară la est de Capul Sfântul Atanas și de orașul Byala, la aproximativ 80 de mile în larg.

Potrivit agențiilor BGNES, BNR, Maritime.bg și NOVA, acesta este primul atac cu drone asupra unor nave din Zona Economică Exclusivă a Bulgariei.

Navele vizate au fost ALFA WATAN, care arbora pavilionul Togo, și ABLE, sub pavilionul Palau.

Nava ALFA WATAN a suferit avarii structurale grave și s-a scufundat la est de coasta Bulgariei. Nava ABLE a luat foc după ce a fost lovită, iar toți cei 18 membri ai echipajului au fost nevoiți să o abandoneze.

Marinarii au fost preluați la bordul feribotului DIOSCURIA, care arborează pavilion bulgar și care a fost redirecționat către locul incidentului pentru a acorda ajutor echipajelor aflate în pericol. Unii dintre cei salvați erau răniți și au primit primul ajutor la bordul navei DIOSCURIA. Echipajul bulgar și echipele de salvare aflate în serviciu coordonează evacuarea de urgență a acestora către unitățile medicale de pe uscat.

BNR a informat că niciuna dintre navele atacate nu arbora pavilion bulgar: una naviga sub pavilionul Togo, iar cealaltă sub pavilionul Palau.

Maritime.bg a relatat că atacurile ar fi fost coordonate și ar fi vizat navele comerciale din zonă. Circumstanțele incidentului și identitatea celor care au lansat dronele fac în continuare obiectul unei anchete.

Prim-ministrul bulgar Rumen Radev convoacă o ședință cu reprezentanții instituțiilor de stat în legătură cu atacul asupra celor două nave din zona economică a țării.

La întâlnire vor participa reprezentanți ai Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, Ministerului Transporturilor, Ministerului Mediului și Apelor, Biroului Președintelui și serviciilor de securitate.