Două nave s-au scufundat în apropierea strâmtorii Ormuz după ce au fost lovite de proiectile

Atacurile din zona căii navigabile au crescut semnificativ în ultimele 10 zile, Iranul afirmând că își intensifică atacurile ca răspuns la blocada impusă de SUA asupra porturilor sale și la sancțiunile mai severe introduse luna trecută, transmite Digi24.ro cu referire la Reuters.

GFS Pride, care arborează pavilionul Singapore, o mică navă de transport containere cu o capacitate de 2.824 de unități, s-a scufundat în timp ce traversa strâmtoarea, potrivit unor surse din domeniul securității maritime.

„Nava GFS PRIDE a suferit avarii și a izbucnit un incendiu la bord, iar între timp s-a scufundat. Toți cei 21 de membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță. Nu s-au semnalat răniți”, a declarat Autoritatea Maritimă și Portuară din Singapore (MPA) într-un comunicat emis miercuri, precizând că nava traversa strâmtoarea marți.

Într-un incident separat, nava Cape Dao, care arbora pavilionul Antigua și Barbuda, s-a scufundat în apropierea strâmtorii, la câteva săptămâni după ce a fost lovită de un proiectil pe 23 septembrie, potrivit datelor publicate miercuri de Organizația Maritimă Internațională, agenția ONU pentru transportul maritim.

Un membru al echipajului a murit, iar restul a fost evacuat imediat după atac, au declarat surse din domeniul maritim. Nu a fost posibil să se ia imediat legătura cu administratorul său, Peonies Shipmanagement FZE, cu sediul în Emiratele Arabe Unite, pentru a obține un comentariu.

GFS Pride și Cape Dao sunt a doua și a treia navă care s-au scufundat de la începutul războiului dintre SUA și Iran, pe 28 februarie, potrivit unei analize a datelor privind accidentele maritime realizate de OMI. „MPA este profund îngrijorată de atacurile continue asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz”, a declarat autoritatea din Singapore. „Astfel de atacuri sunt neprovocate, nejustificate și constituie o încălcare a dreptului internațional”.

GFS Ship Management FZE, administratorul navei GFS Pride cu sediul în Emiratele Arabe Unite, nu a putut fi contactat imediat pentru a oferi un comentariu. „Cele mai recente incidente confirmă amenințarea continuă la adresa navigației comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz”, a declarat miercuri compania de gestionare a riscurilor maritime MARISKS. „Amenințarea nu se limitează la petroliere, navele de transport containere și cele de marfă suferind, de asemenea, daune grave”.

O intensificare bruscă a amenințărilor la adresa navigației comerciale în Strâmtoarea Ormuz și în împrejurimile acesteia — prin care, înainte de război, trecea aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol și gaze naturale lichefiate — a amplificat îngrijorările privind securitatea acestei căi navigabile.

Teheranul a încercat să-și consolideze controlul asupra acestei căi navigabile încă de la atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului din 28 februarie, restricționând tranzitul în încercarea de a-și asigura un avantaj în fața Washingtonului. Iranul recurge din ce în ce mai des la noi tactici împotriva navelor care tranzitează strâmtoarea, în încercarea de a menține prețurile petrolului la un nivel ridicat și de a influența alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, au declarat pentru Reuters doi înalți oficiali iranieni.

Deși Iranul și SUA și-au concentrat atacurile asupra petrolierelor, au fost atacate, imobilizate sau scufundate și nave de marfă și nave container. Nava container Safeen Prestige, care arbora pavilionul maltez, a fost lovită de un proiectil în luna martie și s-a scufundat ulterior la nord de Strâmtoarea Ormuz. Garda Revoluționară Iraniană a atacat și a capturat nava de containere MSC Francesca în luna aprilie.