Două partide, avertizate repetat de CEC pentru nereguli în finanțarea campaniei din Găgăuzia

Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a declarat la ședința de vineri că Partidul Politic Pentru Țară a raportat venituri de 12 200 de lei, dintre care 8 000 de lei au provenit din donații ale membrilor de partid, iar 4 200 de lei – de la alte persoane. Declarația privind ultima donație a fost prezentată cu întârziere, iar formațiunea a efectuat cheltuieli înainte de a raporta suma la CEC.

În perioada de raportare, partidul a cheltuit 11 800 de lei, iar soldul rămas a constituit 519 lei. Totodată, formațiunea a declarat 38 de voluntari, a căror activitate a fost evaluată la 3 240 de lei. Pavel Postica a menționat că partidul a mai fost sancționat anterior cu avertisment pentru încălcări similare.

În cazul Partidului Popular Găgăuz, raportul financiar a indicat venituri de 27 100 de lei, provenite din donații ale persoanelor fizice, membri de partid. Potrivit vicepreședintelui CEC, declarațiile au fost prezentate cu întârziere, iar formațiunea a utilizat peste 19 809 lei înainte de a declara resursele financiare la Comisie. Și în acest caz, CEC a decis aplicarea repetată a avertismentului.