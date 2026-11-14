Contact
Deschide.md

Două partide, avertizate repetat de CEC pentru nereguli în finanțarea campaniei din Găgăuzia

Deschide.MD
Două partide, avertizate repetat de CEC pentru nereguli în finanțarea campaniei din Găgăuzia

Partidul Politic Pentru Țară și Partidul Popular Găgăuz au fost sancționate repetat cu avertisment de Comisia Electorală Centrală pentru nereguli privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei. Potrivit CEC, formațiunile au utilizat mijloace financiare înainte de a le declara, încălcând prevederile Codului Electoral, transmite IPN.

Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a declarat la ședința de vineri că Partidul Politic Pentru Țară a raportat venituri de 12 200 de lei, dintre care 8 000 de lei au provenit din donații ale membrilor de partid, iar 4 200 de lei – de la alte persoane. Declarația privind ultima donație a fost prezentată cu întârziere, iar formațiunea a efectuat cheltuieli înainte de a raporta suma la CEC.

În perioada de raportare, partidul a cheltuit 11 800 de lei, iar soldul rămas a constituit 519 lei. Totodată, formațiunea a declarat 38 de voluntari, a căror activitate a fost evaluată la 3 240 de lei. Pavel Postica a menționat că partidul a mai fost sancționat anterior cu avertisment pentru încălcări similare.

În cazul Partidului Popular Găgăuz, raportul financiar a indicat venituri de 27 100 de lei, provenite din donații ale persoanelor fizice, membri de partid. Potrivit vicepreședintelui CEC, declarațiile au fost prezentate cu întârziere, iar formațiunea a utilizat peste 19 809 lei înainte de a declara resursele financiare la Comisie. Și în acest caz, CEC a decis aplicarea repetată a avertismentului.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md