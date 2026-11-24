Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a precizat că cele două partide au fost sancționate prin suspendarea alocațiilor de la bugetul de stat pentru două perioade consecutive, fiecare de câte șase luni.

Astfel, PNL nu a primit finanțare în perioadele noiembrie 2025 – aprilie 2026 și mai – octombrie 2026. Aceleași perioade de suspendare au fost aplicate și Partidului „ACASĂ”.

În total, în perioada ianuarie – octombrie 2026, PNL a fost lipsit de aproximativ 2 850 de lei, iar Partidul „ACASĂ” – de circa 5 690 de lei, sume calculate în funcție de rezultatele obținute la scrutinul parlamentar.

Pavel Postica a precizat că ambele formațiuni au executat integral sancțiunile, iar legislația prevede reluarea finanțării după remedierea circumstanțelor care au determinat suspendarea acesteia.

Potrivit hotărârii CEC, alocația lunară stabilită pentru 2026 este de 284,37 lei pentru PNL și 568,74 lei pentru Partidul „ACASĂ”.