Două persoane, rănite în urma exploziei unei butelii de gaz la Tomai, Găgăuzia

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 07:13. Preliminar, deflagrația s-ar fi produs în urma unei scurgeri de gaz de la o butelie defectă aflată în interiorul bucătăriei.

În urma exploziei au fost deteriorate tavanul, geamul și ușa de la intrarea în încăperea cu o suprafață de aproximativ 15 metri pătrați. Incendiul nu s-a produs.

Proprietara gospodăriei, în vârstă de 70 de ani, și fratele acesteia, de 62 de ani, au suferit arsuri de gradele I și II la nivelul membrelor superioare și al feței. Cei doi au fost preluați de medici și transportați la spitalul raional pentru îngrijiri medicale.

Circumstanțele exacte ale incidentului urmează să fie stabilite de specialiști.

În acest context, IGSU avertizează asupra pericolului utilizării buteliilor cu gaz propan-butan în interiorul locuințelor. Salvatorii recomandă ca acestea să fie amplasate în exterior, în cutii metalice, la cel puțin cinci metri de intrarea în casă. Buteliile de rezervă trebuie, de asemenea, păstrate exclusiv în aer liber.

În cazul unei scurgeri de gaz sau al unui pericol de explozie, oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat Serviciul 112.