Două posturi vamale din Chișinău vor activa și în weekend, până la sfârșitul anului

Astfel, în perioada 9 octombrie și 31 decembrie, cele două posturi vamale vor activa de luni până duminică, între orele 08:00 și 17:00. Potrivit Serviciului Vamal, programul extins este introdus în cadrul unui proiect-pilot, care va permite evaluarea necesităților mediului de afaceri și a eficienței măsurii.

În acest scop, instituția va monitoriza numărul operațiunilor efectuate, timpul necesar formalităților vamale și solicitarea serviciilor în weekend. Rezultatele vor sta la baza deciziilor privind oportunitatea menținerii sau ajustării programului de activitate.