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Două rachete de croazieră rusești au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

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Două rachete de croazieră rusești au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

Două rachete de croazieră de tip Banderol (S8000) au pătruns în dimineața zilei de 11 noiembrie în spațiul aerian al Republicii Moldova, pe fondul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei.

Potrivit Sistemului național integrat de monitorizare, prima rachetă a intrat în spațiul aerian al țării la ora 06:04, din direcția localității Iaski, regiunea Odesa, și s-a deplasat spre localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă. La ora 06:09, aceasta a părăsit teritoriul Republicii Moldova, îndreptându-se spre Starocazacie, Odesa.

Cea de-a doua rachetă a traversat frontiera de stat la ora 06:06, din direcția localității Lîmanske, Odesa, având direcția spre localitatea Pervomaisc, din regiunea transnistreană. Aceasta a părăsit spațiul aerian național la ora 06:10, în direcția localității Razdelna, Ucraina.

Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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