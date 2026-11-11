Două rachete de croazieră rusești au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

Potrivit Sistemului național integrat de monitorizare, prima rachetă a intrat în spațiul aerian al țării la ora 06:04, din direcția localității Iaski, regiunea Odesa, și s-a deplasat spre localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă. La ora 06:09, aceasta a părăsit teritoriul Republicii Moldova, îndreptându-se spre Starocazacie, Odesa.

Cea de-a doua rachetă a traversat frontiera de stat la ora 06:06, din direcția localității Lîmanske, Odesa, având direcția spre localitatea Pervomaisc, din regiunea transnistreană. Aceasta a părăsit spațiul aerian național la ora 06:10, în direcția localității Razdelna, Ucraina.

Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.