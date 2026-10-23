Două spitale din R. Moldova vor fi renovate cu sprijinul UE. Iwona Piórko: „Parcursul european aduce schimbări care îmbunătățesc viața cetățenilor”

La evenimentul de lansare oficială a lucrărilor, ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, a menționat că parcursul European va aduce multe beneficii pentru calitatea vieții cetățenilor din R. Moldova, iar acest lucru deja se observă prin investițiile europene în construcții și modernizări.

„Beneficiile integrării europene trebuie să se reflecte în viața de zi cu zi a cetățenilor, inclusiv în calitatea serviciilor publice. Modernizarea acestor spitale va asigura condiții mai bune pentru pacienți și personalul medical, contribuind totodată la dezvoltarea unei infrastructuri medicale mai eficiente și mai reziliente. Prin Planul de Creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, vedem cum parcursul european aduce schimbări care îmbunătățesc viața cetățenilor”, a declarat Iwona Piórko.

Potrivit datelor oficiale, acestea sunt primele două instituții medicale care intră în proiectul destinat modernizării infrastructurii medicale din Republica Moldova.​ Lucrările fac parte dintr-un amplu program de investiții în valoare de 72,4 milioane de euro, destinat modernizării a 10 spitale de importanță națională.

În acest sens, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a apreciat că acesta este unul dintre cele mai ambițioase programe de eficiență energetică de acest tip din Republica Moldova.

„Includerea a zece spitale de importanță națională într-un program coordonat de renovare ne permite să abordăm problema consumului de energie la scară largă. Odată finalizate lucrările de modernizare, se estimează că nivelul consumului de energie în aceste instituții medicale va scădea cu aproximativ 40%. Astfel, trecem de la măsuri individuale la o abordare mai amplă și integrată a eficienței energetice, care contribuie totodată la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova”​, a spus Dorin Junghietu.

Ministrul Sănătății, Alexandru Gasnaș, a apreciat faptul că pentru pacienți și personalul medical, aceste investiții înseamnă condiții mai bune și spitale mai bine pregătite să răspundă cerințelor actuale de îngrijire și tratament. „Reducerea cheltuielilor pentru energie va diminua, totodată, presiunea asupra bugetelor instituțiilor medicale, permițând direcționarea mai multor resurse către domeniile în care acestea sunt cel mai necesare. Lucrările sunt planificate cu atenție, astfel încât spitalele să își poată continua activitatea în regim normal, iar serviciile medicale să fie prestate fără întreruperi”, afirmă Alexandru Gasnaș.

Karl Nehammer, vicepreședintele Băncii Europene de Investiții (BEI), responsabil pentru operațiunile băncii în Republica Moldova a specificat că spitalul este unul dintre locurile în care activitatea nu se oprește niciodată, iar eficiența și fiabilitatea sunt deosebit de importante.

„Modernizarea acestor instituții medicale și alinierea lor la standardele europene înseamnă o utilizare mai eficientă a energiei, dar și spitale mai performante, mai sigure în funcționare și mai bine pregătite pentru provocările viitorului. Suntem mândri să contribuim la această transformare și să sprijinim Republica Moldova în dezvoltarea unei infrastructuri medicale moderne, pe care să se poată baza inclusiv generațiile viitoare”, susține Karl Nehammer.

Giuseppe Grimaldi, șeful Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova a subliniat că: „Modernizarea infrastructurii publice prin adoptarea unor soluții prietenoase cu mediul reprezintă o componentă importantă a tranziției Republicii Moldova către o economie mai durabilă. Spitalele constituie un punct de plecare potrivit, deoarece modernizarea acestora poate demonstra că astfel de schimbări pot fi realizate la scară mai largă, în întregul sector public. Prin reducerea consumului de energie și a emisiilor poluante, aceste investiții arată că adoptarea unor soluții sustenabile poate aduce rezultate semnificative, cu impact direct asupra calității serviciilor publice.”

Evenimentul oficial de lansare a lucrărilor a avut loc la Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău. Participanții au vizitat șantierul și au aflat detalii despre măsurile de eficiență energetică ce urmează să fie implementate. În prima etapă, vor fi renovate și eficientizate energetic blocul principal și secția pentru copii a Spitalului Clinic de Psihiatrie, precum și blocul nr. 2 al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”.

Potrivit donatorilor, modernizarea prevede: izolarea termică a clădirilor, înlocuirea ferestrelor și ușilor, schimbarea punctelor termice care asigură distribuirea căldurii furnizate prin sistemul centralizat de încălzire, precum și instalarea panourilor fotovoltaice. De asemenea, sunt prevăzute măsuri pentru sporirea siguranței la incendiu și îmbunătățirea accesibilității pentru persoanele cu mobilitate redusă. Valoarea contractelor de renovare este de aproximativ 10 milioane de euro pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie și de circa 2 milioane de euro pentru Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”. Un contract separat, în valoare de 573 de mii de euro, este destinat supravegherii tehnice a lucrărilor la ambele instituții medicale.

Lucrările de renovare a Spitalului Clinic de Psihiatrie urmează să fie finalizate în februarie 2028, iar cele de la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, în martie 2028. În paralel, continuă pregătirile pentru renovarea celorlalte opt spitale beneficiare, urmând ca următoarele etape ale procedurilor de achiziție să fie lansate spre sfârșitul anului 2026 și pe parcursul anului 2027. Proiectul „Eficiența Energetică în Republica Moldova” se va desfășura până în iunie 2029 și include, de asemenea, un grant suplimentar de 10 milioane de euro din partea Uniunii Europene, destinat îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor rezidențiale.

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