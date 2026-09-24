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Două tentative de a obține fraudulos datele beneficiarilor de compensații, în sudul R. Moldova

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Două tentative de a obține fraudulos datele beneficiarilor de compensații, în sudul R. Moldova

Cetățenii sunt atenționați asupra unor tentative de fraudă prin colectarea datelor personale ale beneficiarilor de asistență socială. Două astfel de cazuri au fost raportate în sudul R. Moldova, unde persoane necunoscute s-au prezentat la domiciliul unor cetățeni sub pretextul înregistrării pentru compensațiile din sezonul rece, transmite IPN.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale precizează că persoanele respective s-au prezentat drept angajați ai structurilor teritoriale de asistență socială și au solicitat acte de identitate și alte date cu caracter personal.

Pentru a evita astfel de situații, cetățenii sunt sfătuiți să verifice identitatea persoanelor care solicită informații personale. Angajații structurilor teritoriale de asistență socială poartă veste speciale de culoare albastră și dețin legitimații de serviciu, care confirmă identitatea și funcția acestora.

MMPS amintește că înregistrarea pentru compensațiile aferente sezonului rece 2026-2027 va începe pe 2 noiembrie. Până atunci, cetățenii nu trebuie să ofere date personale unor persoane care pretind că efectuează astfel de înregistrări.

În cazul în care suspectează o tentativă de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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