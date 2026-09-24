Două tentative de a obține fraudulos datele beneficiarilor de compensații, în sudul R. Moldova

Ministerul Muncii și Protecției Sociale precizează că persoanele respective s-au prezentat drept angajați ai structurilor teritoriale de asistență socială și au solicitat acte de identitate și alte date cu caracter personal.

Pentru a evita astfel de situații, cetățenii sunt sfătuiți să verifice identitatea persoanelor care solicită informații personale. Angajații structurilor teritoriale de asistență socială poartă veste speciale de culoare albastră și dețin legitimații de serviciu, care confirmă identitatea și funcția acestora.

MMPS amintește că înregistrarea pentru compensațiile aferente sezonului rece 2026-2027 va începe pe 2 noiembrie. Până atunci, cetățenii nu trebuie să ofere date personale unor persoane care pretind că efectuează astfel de înregistrări.

În cazul în care suspectează o tentativă de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.