Două ţinte aeriene au intrat în spaţiul aerian al României. Au fost ridicate avioane F-18

Incidentul s-a întâmplat miercuri seara, în largul Mării Negre. În acest sens, au fost ridicate de la sol, de la Baza Aeriană 57 „Mihail Kogălniceanu” două aeronave F-18 spaniole, aflate în serviciul de Poliţie Aeriană, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de MApN, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nord-estul judeţului Tulcea, iar la ora 20:02 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.

„La ora 20:04, două ţinte aeriene au pătruns în spaţiul aerian naţional. Ulterior, contactul radar cu una dintre ţinte a fost pierdut deasupra mării, iar cealaltă a părăsit spaţiul aerian naţional la ora 20:13, îndreptându-se către Vâlcove, Ucraina. Ţinta a evoluat către Reni, Ucraina, cu traiectoria potenţială către municipiul Galaţi, drept care a fost emis un nou mesaj RO-ALERT pentru estul judeţului Galaţi la ora 20:33. Ţinta a fost distrusă de apărarea aeriană ucraineană în zona localităţii Reni, la nord de braţul Chilia. Alerta aeriană a încetat la 21:14”, se precizează în comunicatul Ministerului român al Apărării.

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, miercuri seară, un nou mesaj RO-ALERT de posibilă incursiune de drone pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, fiind al patrulea din cursul acestei zile. În mesajul de alertă, autorităţile au îndemnat populaţia să-şi păstreze calmul şi să se protejeze în adăposturi civile sau în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţi exteriori.

De la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-ALERT transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea, în contextul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în întreaga perioadă 2023 - 2025.