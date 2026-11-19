Primul caz a fost documentat pe 18 noiembrie, în jurul orei 15:39, în apropierea satului Năpadova din raionul Florești. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie conducea o tricicletă în care se afla mama sa de 85 de ani. La un moment dat, aceasta a pierdut controlul asupra ghidonului, iar vehiculul a ajuns în râul Nistru. Din nefericire, pensionara, care a căzut în apă, nu a putut fi salvată.

Cel de-al doilea caz a fost raportat în dimineața zilei de 19 noiembrie, în satul Brăviceni din raionul Orhei, când un trecător a alertat autoritățile despre faptul că a depistat într-un pârâu cadavrul unui bărbat. Deocamdată, nu au fost făcute publice detalii despre identitatea bărbatului și circumstanțele în care acesta a ajuns în apă.

Ambele cazuri sunt cercetate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor.