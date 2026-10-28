Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania. Cel puțin 39 de morți

„Ar putea fi mai grav decât la Adamuz”

Serviciile de urgență din Castilla-La Mancha au spus că cel puțin 39 de oameni au murit, a informat antena3.com și HotNews.ro.

„Ar putea fi mai grav decât la Adamuz”, au declarat surse El Pais, făcând referire la accidentul din ianuarie, când 46 de oameni au murit și aproape 300 au fost răniți.

Ziarul spaniol El Pais a citat martori care au descris numeroși răniți și sosirea echipajelor medicale de urgență la fața locului. Două dintre vagoanele implicate au deraiat și au căzut de pe șine.

Potrivit El Pais, accidentul a avut loc puțin după ora locală 9:00 (10:00 în România), între localitățile Los Yebenes și Urda, din provincia Toledo.

A fost activat planul de urgență

Accidentul a implicat un tren de mare viteză Renfe AVE care plecase din Madrid cu destinația Sevilla și un tren Iryo care circula în direcția opusă.

Trenul Renfe implicat în accident oprise și încetinise cu câteva minute înainte din cauza unei probleme de trafic pe linie.

Guvernul regional al Castiliei-La Mancha a activat Planul teritorial de urgență al Castiliei-La Mancha (Platecam) la ora 9:15 dimineața, la Toledo, la nivelul de urgență „Situație operațională 1”.

„Traficul pe linia feroviară de mare viteză Madrid-Andaluzia a fost suspendat în urma unei coliziuni între două trenuri”, a anunțat compania feroviară într-un mesaj publicat pe X.

Mesajul premierului Sanchez

„Sunt șocat de gravul accident feroviar din Toledo”, a declarat miercuri premierul Pedro Sanchez.

„Mă aflu în contact permanent cu ministrul Transporturilor și cu președintele regiunii Castilla-La Mancha”, a spus el.

Premierul a subliniat că serviciile de urgență acționează la fața locului pentru a veni în ajutorul celor afectați, în coordonare cu toate autoritățile implicate.

„Le transmit toată afecțiunea, solidaritatea și sprijinul meu tuturor victimelor și familiilor acestora”, a spus el.