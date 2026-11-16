Pentru a beneficia de servicii, solicitanții trebuie să acceseze portalul eservicii.igm.gov.md, să selecteze serviciul dorit, să completeze formularul online și să încarce documentele necesare. Cererea trebuie semnată electronic înainte de a fi transmisă spre examinare.

De asemenea, prin intermediul platformei, solicitanții vor putea primi notificări privind stadiul examinării cererilor și vor putea comunica de la distanță cu reprezentanții Inspectoratului General pentru Migrație.

Potrivit instituției, lansarea celor trei servicii reprezintă prima etapă a procesului de digitalizare a activității sale. Inițiativa urmărește simplificarea procedurilor, reducerea timpului necesar pentru depunerea cererilor și facilitarea accesului la serviciile publice, fără ca solicitanții să fie nevoiți să se deplaseze la sediul Inspectoratului.