Drepturile omului în regiunea transnistreană, discutate la Guvern cu reprezentanții formatului Weimar

Potrivit Biroului Politici de Reintegrare, oficialii au discutat și despre evoluțiile din regiune, dinamica dialogului în cadrul platformelor existente pentru reglementarea transnistreană, precum și măsurile întreprinse de autorități pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului.

În cadrul discuțiilor au fost prezentate progresele înregistrate în promovarea politicilor de reintegrare graduală a țării, cu accent pe demersurile Guvernului privind integrarea treptată a agenților economici din regiunea transnistreană în cadrul fiscal-vamal unic al Republicii Moldova.

De asemenea, s-a discutat despre Fondul de convergență, un mecanism conceput pentru a oferi instrumente suplimentare de sprijin în prestarea serviciilor publice cetățenilor Republicii Moldova domiciliați în regiunea transnistreană.

Potrivit Biroului de reintegrare, reprezentanții Franței, Germaniei și Poloniei au reconfirmat sprijinul pentru reglementarea pașnică și cuprinzătoare a diferendului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, în limitele frontierelor sale recunoscute internațional.