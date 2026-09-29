VIDEO // Operațiune antidrog la PTF Leușeni. Heroină, ecstasy și LSD, ascunse într-un aparat de cafea

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cazul a fost documentat timp de câteva luni de ofițerii Direcției Antidrog, împreună cu ofițerii de urmărire penală și procurorii din Strășeni.

Anchetatorii susțin că o grupare ar fi introdus ilegal droguri din țările Uniunii Europene în Republica Moldova prin intermediul curselor internaționale de pasageri. Acestea ar fi fost camuflate în colete cu produse alimentare și tehnică de uz casnic, iar ulterior comercializate în R. Moldova, preponderent prin Telegram.

În urma măsurilor speciale de investigație și a analizelor de risc, oamenii legii au identificat un autocar care efectua o cursă spre Republica Moldova și transporta pasageri și colete neînsoțite.

Pe 24 august, după ce vehiculul a intrat în republică prin punctul de trecere Leușeni–Albița, acesta a fost oprit și percheziționat.

La moment, oamenii legii încearcă să localizeze și un alt suspect, cetățean al Republicii Moldova, care, potrivit datelor anchetei, s-ar afla pe teritoriul Uniunii Europene și ar fi expediat coletul cu droguri.