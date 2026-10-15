Drona care a survolat noaptea trecută teritoriul R. Moldova este rusească. Ministrul Apărării: Este al 95-lea caz de încălcare a spațiului aerian în acest an

„Definitiv, este un aparat de zbor al Federației Ruse, ca urmare a atacurilor în regiunea Odesa, care au avut loc pe parcursul nopții. Acest aparat de zbor a survolat și spațiul național”, a declarat Anatolie Nosatîi.

Întrebat despre tipul dronei și dacă aceasta era dotată cu un motor cu reacție, ministrul nu a oferit detalii tehnice, explicând că aparatul de zbor nu a căzut pe teritoriul Republicii Moldova și, prin urmare, nu a putut fi examinat.

„Orice aparat de zbor în spațiul național prezintă pericol și amenințare la securitatea națională, precum și la viața și sănătatea omului”, a subliniat ministrul Apărării.

Anatolie Nosatîi a condamnat, totodată, atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei, inclusiv în apropierea frontierei Republicii Moldova.

Potrivit informațiilor prezentate de Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale, drona a fost detectată la ora 01:43, când a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Grădinița, regiunea Odesa, Ucraina.

Aparatul de zbor s-a deplasat spre satul Purcari, raionul Ștefan Vodă, iar la ora 01:51 a părăsit spațiul aerian național, îndreptându-se spre localitatea Starokazacie din regiunea Odesa.

Survolul neautorizat a avut loc în timpul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei, inclusiv asupra regiunii Odesa, aflată la frontiera cu Republica Moldova.