Drona care a traversat R. Moldova s-a prăbușit în România. Două avioane F-16 au fost ridicate în aer

Aparatul de zbor a fost găsit în apropierea localității Botoșenița Mare, comuna Calafindești. Potrivit autorităților române, impactul a provocat un mic incendiu și a format o cavitate cu diametrul de aproximativ un metru și adâncimea de 30 de centimetri.

Drona a fost localizată după ce un cetățean a sunat la 112 și a anunțat că un obiect neidentificat ar fi căzut într-un lan de porumb. Zona a fost izolată, iar la fața locului au fost mobilizate echipe ale Ministerului Afacerilor Interne. O echipă pirotehnică a Serviciului Român de Informații urma să examineze aparatul.

Ministerul Apărării de la București precizează că, anterior, Centrele de Operații Aeriene ale Republicii Moldova și Ucrainei au informat autoritățile române că o dronă traversase spațiile aeriene ale celor două state și se îndrepta spre nord-estul României.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea. La ora 16:20, autoritățile au transmis și un mesaj RO-Alert pentru populația din județul Botoșani. În același interval, un apel la 112 semnala prezența unei drone deasupra localității Știubieni.

Este vorba despre aparatul detectat anterior în spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, drona a pătruns dinspre Ucraina la ora 15:26 și a fost observată în apropierea satului Vasilcău, raionul Soroca. Ulterior, aceasta a dispărut de pe radar lângă Băxani și a reapărut, la ora 16:03, în apropierea satului Cuconeștii Noi, raionul Edineț.

Incidentul a determinat autoritățile moldovene să închidă temporar spațiul aerian în zonele Nord și Centru. O cursă Sharm el-Sheikh–Chișinău a fost menținută în zona de așteptare în apropiere de Bacău, iar trei curse care urmau să plece de la Chișinău au fost reținute temporar la sol.

Autoritățile române nu au comunicat deocamdată tipul și proveniența aparatului găsit în județul Suceava. Cercetările sunt desfășurate de instituțiile competente, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava.