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Dronă prăbușită în Anenii Noi. Precizările Ministerului Apărării

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Dronă prăbușită în Anenii Noi. Precizările Ministerului Apărării

O nouă dronă a s-a prăbușit în R. Moldova. Incidentul a fost înregistrat noaptea trecută în raionul Anenii Noi.

Potrivit Ministerului Apărării, mai mulți locuitori ai satelor Geamăna și Văratic au sesizat autoritățile, menționând că au auzit un sunet asemănător celui produs de o dronă, urmat de o explozie.

Imediat, echipele IGSU s-au deplasat la fața locului pentru documentare. În urma cercetării terenului, obiectul a fost localizat în apropierea localității Geamăna.

Ministerul Apărării precizează că, în urma analizei datelor, sistemele de supraveghere aeriană din dotare, precum și cele de sprijin nu au înregistrat survolări neautorizate ale spațiului aerian național în perioada respectivă.

Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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