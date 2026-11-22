Armata ucraineană ar fi lovit în noaptea de 22 noiembrie sediul regional al Gărzii Naționale a Rusiei (Rosgvardia) din orașul rus Krasnodar, au relatat canale de monitorizare de pe Telegram citate de Kiyv Independent, preluat de mediafax.ro.

Localnicii au spus că au auzit explozii și au simțit miros de fum în zona Direcției Principale a Rosgvardia pentru Ținutul Krasnodar.

Aeroportul din Krasnodar și-a suspendat temporar zborurile

O analiză din surse deschise (OSINT) realizată de canalul de monitorizare ASTRA a concluzionat că ținta probabilă a atacului a fost clădirea sediului regional.

Înainte de atacul semnalat, aeroportul din Krasnodar a oprit temporar decolările și aterizările, din cauza prezenței dronelor în spațiul aerian din apropiere, au anunțat reprezentanții instituției.

Informațiile nu au putut fi confirmate imediat, relatează sursa citată.

Armata ucraineană nu a comentat deocamdată atacul semnalat, iar amploarea pagubelor nu este încă clară.

Krasnodar e o țintă frecventă

Ucraina lovește în mod regulat ținte militare în adâncimea teritoriului rus și în zonele ocupate, pentru a reduce capacitatea Moscovei de a continua războiul.

Ținutul Krasnodar, din sudul Rusiei, aflat la Marea Azov, este o țintă frecventă din cauza apropierii de Ucraina și a importanței sale ca port rusesc.

Pe 18 noiembrie, două rafinării de petrol din regiune au fost lovite într-un atac ucrainean, a confirmat Statul Major General al Ucrainei.

