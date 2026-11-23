Exercițiul „Drone Crucible”, cu o durată de trei zile, organizat de Comandamentul Operațiunilor Speciale al SUA pentru Europa (SOCEUR), a reunit echipe pentru a face schimb de cunoștințe practice, a testa dronele în condiții de teren și a oferi feedback producătorilor. Exercițiile s-au concentrat pe drone de dimensiuni mici, inclusiv pe modelele cu vizualizare din perspectiva primei persoane (FPV), potrivit Statului Major General, scrie Kyiv Independent citat de Digi24.ro.

„Pentru Ucraina, exerciții precum acestea oferă ocazia de a împărtăși cu partenerii lecțiile învățate din războiul modern, de a învăța din practicile lor și de a dezvolta împreună capacități în domeniul sistemelor fără pilot”, a anunțat Statul Major General.

Marina Regală Britanică a declarat pe 17 noiembrie că exercițiul a avut loc în Bavaria, Germania. Echipele din cinci țări au concurat în probe care au implicat lovituri asupra țintelor îndepărtate, recunoaștere și atacuri în interiorul clădirilor. Evenimentul a fost găzduit de Asociația Națională a Dronelor din SUA.

Exercițiul are loc într-un moment în care aliații occidentali apelează din ce în ce mai mult la Ucraina pentru a beneficia de experiența dobândită în luptă cu dronele, la aproape cinci ani de la declanșarea războiului pe scară largă al Rusiei. Pe măsură ce dronele domină din ce în ce mai mult câmpul de luptă, armatele occidentale depun eforturi pentru a-și îmbunătăți capacitățile în domeniul dronelor și abilitățile de pilotaj.

Armata ucraineană participă în mod regulat la exerciții multinaționale pentru a face schimb de cunoștințe privind dronele, inclusiv la Aurora 26, un exercițiu condus de Suedia în luna mai, la care au participat 13 țări pentru a învăța din războiul cu drone din Ucraina.